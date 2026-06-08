Papa.- Los mensajes de León XIV en Madrid

El Papa, ovacionado en el hemiciclo del Congreso - VERONICA POVEDANO / CONGRESO

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera etapa del viaje apostólico del Papa León XIV por España, que concluye este 9 de junio en Madrid, ha dejado discursos que pasaran a la historia, como el pronunciado en el Congreso de los Diputados, el primero de un pontífice en la Cámara Baja, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo, al cuestionar la "descalificación permanente", en línea con su intervención en el Palacio Real el primer día de su viaje, cuando ante los Reyes pidió dejar de lado la polarización y la división apostando por el encuentro.

Asimismo, ha pedido que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe", además de reivindicar la huella de fe en Europa y dar un mensaje claro a los jóvenes para ser "protagonistas del cambio" y "chispa de una humanidad nueva".

Ya antes de aterrizar en España, durante su viaje en el avión, León XIV hizo un un llamamiento "al respeto por cada ser humano" durante una breve intervención ante los periodistas antes de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "La Iglesia tiene un mensaje para todos", afirmó.

Y el primero de estos mensajes puso el foco en la polarización y la división apostando por el diálogo y el encuentro. En sus primeras palabras en el arranque de su estancia a España y ante los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el Pontífice aseguró que, con su visita, buscaba precisamente alentar "la reconciliación".

"Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", dijo.

Ese primer día, durante la visita al centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, el Papa pidió mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren, durante su visita al centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, donde se describió "como un madrileño más". Además, en unas palabras improvisadas, destacó "el hermoso servicio" realizado: "Es el signo de la esperanza en el mundo de hoy".

Por la noche, durante la Vigilia en la Plaza de Lima, ante cientos de miles de jóvenes, León XIV invitó a la juventud a "cambiar la historia" con "el amor". "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", exclamó durante un coloquio con siete jóvenes que le trasladaron sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar.

A la pregunta sobre cómo pueden vivir los jóvenes comprometidos con la sociedad y sobre qué misión les encomienda, el Papa pidió a los jóvenes españoles convertirse "en protagonistas del cambio", además de ser "chispa de una humanidad nueva" frente a la "violencia de la guerra" y a ser "humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables".

La emoción y la devoción continuaron el domingo 7 de junio durante la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, que reunió a más de 1,5 millones de asistentes. En la homilía, el Papa hizo un llamamiento a que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe" e invitó a los españoles a "comprometerse personalmente en la construcción del bien común".

"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano", subrayado el Pontífice este domingo en su homilía durante la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

Una escuela, según ha precisado, que enseña "la gratitud del amor" para romper "las cadenas del egoísmo" y que llama a comprometerse en la construcción del bien común. "También nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común", ha añadido.

Por la tarde, durante su discurso en el encuentro 'Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte' celebrado en el Movistar Arena de Madrid, el Papa León XIV reinvindicó la fe cristiana en la identidad cultural europea y recuperó el emblemático grito de San Juan Pablo II, retomado por Benedicto XVI y Francisco, predecesores de Robert Prevost: "No temáis. ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! Jesucristo no nos quita nada y nos da todo".

"¿En serio es posible creer que la Europa a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad? Sigue vivo el grito de mis Predecesores: ¡No temáis! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! Jesucristo no nos quita nada y nos da todo", exclamó, además de apostar por "tejer redes" entre educación, empresas, cultura y deporte.

Otro de los actos más esperados tuvo lugar este 8 de junio en Madrid, donde León XIV ha cuestionado la "descalificación permanente del adversario" y ha asegurado que el poder tiene límites durante un histórico discurso en el Congreso, ya que ha sido el primer pontífice en hablar ante la Cámara. El discurso ha recibido una ovación histórica de 7 minutos.

"Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el Pontífice.

A su vez, ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación". "Sin confundir el plano jurídico con el moral", ha abogado por "una justa delimitación del poder público" y por "límites morales del poder". También ha pedido que la defensa de la vida humana no sea "una cuestión parcial ni un interés confesional" ya que "es una meta de civilización".

ESCUCHA, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA RESPONDER A LOS ABUSOS

Posteriormente, se ha reunido con los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, a quienes ha pedido responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el Papa.

Por la tarde, durante la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, el Papa ha hecho un llamamiento a derribar muros que "dividen, alejan y aíslan" para conseguir edificar "algo nuevo y hermoso".

Por último, en el encuentro multitudinario con la Iglesia Diocesana del estadio Santiago Bernabéu, ha improvisado un símil futbolístico en su discurso: "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida". "Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha dicho dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

También en tono distendido, al inicio de su viaje, el Papa bromeó sobre el hecho de que su visita a Madrid coincidía con los conciertos de Bad Bunny en la capital de España y afirmó que, aunque muchos fueran a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al Papa". De hecho, fueron varios los jóvenes que asistieron a ambos eventos.