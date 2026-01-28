El Papa pide "un mundo sin antisemitismo" y que el "horror del genocidio no vuelva a abatirse sobre ningún pueblo"

Archivo - El Papa León XIV. - -/IPA via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este miércoles durante su audiencia general "el don de un mundo sin antisemitismo" y ha hecho un llamamiento a la comunidad de las Naciones para que esté "alerta" de forma que el "horror del genocidio" no vuelva a abatirse sobre "ningún pueblo".

"En esta ocasión anual de doloroso recuerdo, pido al Todopoderoso el don de un mundo sin antisemitismo y sin prejuicios, opresión y persecución para ningún ser humano. Renuevo mi llamamiento a la comunidad de las Naciones para que esté siempre alerta, de modo que el horror del genocidio no vuelva a abatirse sobre ningún pueblo y se construya una sociedad basada en el respeto mutuo y el bien común", ha subrayado el Pontífice.

Así se ha pronunciado recordando el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se celebró este martes 27 de enero. En un mensaje en la red social 'X', el Papa ya había defendido la postura "firme" de la Iglesia Católica contra toda forma de antisemitismo y contra cualquier discriminación o acoso por motivos de origen étnico, idioma, nacionalidad o religión.

Por otro lado, durante su catequesis, el Pontífice ha reflexionado sobre la Constitución conciliar Dei Verbum, y ha destacado tres pilares de la fe cristiana: la acción del Espíritu Santo, la unidad entre Sagrada Escritura y Tradición, y la responsabilidad de la Iglesia como custodio del "depósito" de la fe.

"El 'depósito' de la Palabra de Dios está también hoy en manos de la Iglesia y todos nosotros, en los distintos ministerios eclesiales, debemos seguir custodiándolo en su integridad, como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia", ha subrayado.

Además, el Pontífice ha advertido de que "la Palabra de Dios no está fosilizada", sino que crece y se desarrolla en la vida de la comunidad cristiana, tal como afirmaron san Gregorio Magno y san Agustín.