El Papa pide a los obispos de Perú "verdad, justicia, perdón y reparación" ante los abusos en la Iglesia

Lima, Lima, PERU: IPA91121360 - PERUâ€”LIMA Wednesday, November 11, 2026 - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha instado este jueves a los obispos de Perú a responder ante los abusos perpetrados en el seno de la Iglesia con "verdad, justicia, perdón, reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles".

Así lo ha manifestado el Pontífice durante el discurso pronunciado en la mañana de este jueves en la Capilla del Palacio Arzobispal de Lima, en el marco de su sexto Viaje Apostólico Internacional, tras haber aterrizado en la capital peruana la tarde del miércoles procedente de Uruguay y Argentina, según 'Vatican News'.

"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial. Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", ha subrayado León XIV ante el episcopado peruano.

Asimismo, el Papa ha llamado a preservar la unidad de la Iglesia, al mismo tiempo que ha recordado que estuvo sentado en ese mismo recinto en 2018 durante la visita del Papa Francisco. En este sentido, ha evocado las palabras de su predecesor para pedirles que "no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que han sido llamados" y ha defendido que la comunión es el "fundamento de la credibilidad" del anuncio del Evangelio.

"Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana", ha indicado el Papa, quien también ha exhortado a los obispos a "abrir el corazón".

INDIFERENCIA E INDIVIDUALISMO

Durante su intervención, articulada en torno al lema de la visita '¡Abramos el corazón!', León XIV ha señalado que la Iglesia debe atravesar "las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres".

El Papa también ha repasado el legado de los santos vinculados al país -como Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías- como "escuela de santidad" y ejemplo de cercanía con las periferias y los más desfavorecidos.

León XIV ha cerrado su discurso resumiendo su mensaje en tres peticiones concretas dirigidas a los obispos peruanos: "No dejen de caminar con este pueblo; no dejemos de caminar juntos, en comunión episcopal como testigos de la unidad que anunciamos; y no dejemos de abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo".

Por otro lado, en la Basílica de San Juan Apóstol y Evangelista, ubicada frente a la Plaza Mayor de Lima, ha reclamado "humildad" para "reconocer las propias infidelidades y pedir perdón", asumiendo la responsabilidad por las heridas causadas.

Del mismo modo, ha señalado cinco actitudes "para ser iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común": mirar a Cristo, reconciliarse, ser verdaderos artesanos de paz, ser constructores de comunión y ser misioneros.

En este punto, se ha referido a una frase del Papa Francisco, que llama a ser verdaderos "artesanos de paz", para reflexionar sobre la necesidad de promover en el mundo una "paz desarmada y desarmante".