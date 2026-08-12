El Papa pide a los religiosos ser "expertos en sinodalidad" para combatir "la globalización de la indiferencia"

July 26, 2026, Castel Gandolfo: Papa Leone XIV durante l'angelus a Castel Gandolfo (Roma), 26 luglio 2026. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido a los religiosos ser "expertos en sinodalidad" para combatir "la globalización de la indiferencia", a través de un vídeo mensaje en inglés, enviado con motivo de la Conferencia de Superiores Mayores de Estados Unidos (LCWR).

Según recoge 'Vatican News', el Pontífice, citando su discurso a los participantes del Jubileo de la Vida Consagrada el 10 de octubre de 2025, se ha dirigido este miércoles a los religiosos reunidos en Orlando, a los que ha animado a "afrontar la globalización de la indiferencia y la impotencia con el remedio del amor y la misericordia de Cristo".

Bajo el lema 'Muchos carismas, un espíritu, una vocación', que guía la reunión del 11 al 14 de agosto, León XIV ha llamado a mantener encendida la llama de los dones singulares encomendados por Dios a los creadores de cada comunidad. Además, ha expresado su gratitud "por las valiosas contribuciones de sus Institutos en los ámbitos de la evangelización, la educación y la atención a los pobres y marginados, entre otros".

Igualmente, ha recuperado su discurso de apertura en el Consistorio Extraordinario del 26 de junio de 2026, donde recordó que todos los cristianos "están llamados a ser constructores de la comunión de Cristo, que se realiza en una Iglesia sinodal en la que cada uno coopera en la misma misión según su propio carisma y ministerio".

"De manera especial, los miembros de la vida religiosa están llamados a ser expertos en sinodalidad debido a las oportunidades de practicarla que ofrece la vida comunitaria, así como a la propia organización de vuestras Congregaciones", ha subrayado.

En la parte final de su mensaje en vídeo, el Papa ha reiterado la importancia de trabajar para fomentar las vocaciones religiosas y ha recordado que, "como muchos de nosotros hemos experimentado personalmente", el llamado de Cristo a seguirlo, "mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia, trae alegría, paz y plenitud".

JÓVENES CHECOS

Por otro lado, León XIV ha pedido a los más de 3.000 jóvenes participantes en el Encuentro Nacional de la Juventud de República Checa a acudir "con confianza a Jesús, que ha vencido al mundo" y ser "testigos de su amor", según un mensaje firmado por el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

El Pontífice ha enviado sus palabras de aliento a los asistentes al encuentro, con edades comprendidas entre los 14 y los 26 años, que se celebra desde este martes 11 hasta el próximo domingo 16 de agosto en la ciudad checa de Ostrava.

"Acojan con fervor la presencia viva de Cristo y la luz de su palabra, y sean testigos de su amor en la familia, en la sociedad y en los diversos ámbitos de la vida, el trabajo y el estudio", señala.

En la misiva, dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Checa, el arzobispo Josef Nuzík, el Santo Padre envía un "afectuoso saludo" a los participantes y los anima a "confiar" en Jesús.

"El Salvador sigue guiando el camino de todos sus discípulos, dándoles esperanza, alegría y paz en sus corazones", apunta. El Papa León XIV asegura a todos su recuerdo paternal en la oración y les envía su bendición apostólica, deseando que el evento tenga un resultado "feliz y exitoso", y que sea "una oportunidad para el nacimiento de nuevas y auténticas amistades en el Señor".