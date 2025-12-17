El Papa reitera al presidente de Israel su condena a "toda forma de antisemitismo" en una llamada telefónica

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Marwan Naamani/dpa

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha reiterado su condena a "toda forma de antisemitismo" en una conversación telefónica este miércoles con el presidente israelí, Isaac Herzog, y le ha pedido "perseverar en los procesos de paz en curso en la región, enfatizando también la urgencia de intensificar y continuar los esfuerzos de ayuda humanitaria", especialmente ante la situación en Gaza.

"Ante el reciente atentado terrorista en Sídney --dice el comunicado del Vaticano-- León XIV reiteró la firme condena de la Iglesia Católica a toda la forma de antisemitismo, que sigue sembrando el miedo en las comunidades judías y en la sociedad mundial".

El Pontífice ya había expresado su cercanía a la comunidad judía y su pesar por las víctimas y los heridos durante la audiencia del lunes con los donantes del pesebre y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro.

En el mismo discurso, también lanzó un llamamiento: "¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones".

Posteriormente, en un telegrama dirigido al arzobispo Anthony Fisher, publicado el mismo día de la audiencia, el Papa León XIV deploró este "acto de violencia sin sentido" y pidió a quienes "se dejen tentar por la violencia que se conviertan y busquen el camino de la paz y la solidaridad".