El Papa reivindica la entrega de la Virgen a Dios como antídoto para una vida insatisfecha

Publicado 08/12/2018 13:22:54 CET

ROMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha reivindicado la entrega de la Virgen a Dios como antídoto para una vida insatisfecha el día en que la Iglesia católica celebra el dogma de fe de la pureza de la Virgen María Inmaculada Concepción, preservada del pecado.

"La expresión "Heme aqui" de la Virgen Inmaculada es clave en la vida. Simboliza el paso de una existencia horizontal, centrada en sí, a una vida vertical, centrada en Dios. Es la cura del egoísmo y el antídoto para una vida insatisfecha", ha señalado el pontífice durante el rezo del Ángelus.

Francisco ha invitado a los fieles a seguir su ejemplo y responder a la llamada de Dios del mismo modo en que respondió la Virgen María durante la anunciación: "Aquí estoy". En esta línea ha resaltado la entrega total de María a los planes de Dios: "María añade: 'Hágase en mí según tu palabra'. No dice 'hágase según mi', sino 'según tu'. No pone límites a Dios. No pienso: 'me dedico un poco a Él, me doy prisa y luego hago lo que quiero'".

"No, María no ama al Señor cuando le apetece. Vive fiándose de Dios en todo y para todo. Ese es el secreto de la vida", ha concluido.

Como cada 8 de diciembre, está previsto que Francisco le lleve una corona de flores a la estatua de la Inmaculada Concepción que preside la Plaza de España de Roma. Serán los bomberos de la capital italiana los encargados de entregar el obsequio floral a la Virgen con una grúa.