El Papa reza por las víctimas de las inundaciones en Mozambique, Zimbabwe y Malawi

Publicado 20/03/2019 12:49:12 CET

ROMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha rezado por las víctimas del ciclón 'Idai', que desde el pasado 15 de marzo ha provocado inundaciones que han destruido caminos, hospitales, viviendas y tendidos eléctricos, además de causar la muerte de decenas de personas en Mozambique, Zimbabwe y Malawi.

"Confío a las innumerables víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios y pido consuelo a cuantos han sido afectados por esta calamidad", ha señalado el pontífice en la audiencia general de este miércoles en la que varios niños de distintas religiones han encendido en la plaza de San Pedro la llama de la paz como símbolo de un mundo sin armas nucleares.

Al menos 1.700.000 personas estaban en la ruta del ciclón 'Idai' en Mozambique y otras 920.000 personas fueron afectadas en Malawi. En Zimbabwe hay cerca de 15.000 afectados y unas 20.000 casas fueron dañadas.

El Papa también ha pedido oraciones para cambiar las realidades de "destrucción y muerte" en "fecundidad y vida". Ante cientos de fieles, Francisco ha destacado el poder de la oración: "Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos, lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación".

El pontífice, que ha continuado su catequesis sobre la oración del Padrenuestro, ha explicado que cuando el católico dice "Hágase tu voluntad" es necesario que en la persona que reza se produzca una actitud de confianza hacia lo que Dios tiene preparado para cada persona.

Y ha especificado: "¿Hemos pensado lo que supone que Dios nos busque a cada uno de nosotros? Él tiene un proyecto para tí. No nos abandona nunca, incluso en el momento de la prueba. Escuchará nuestro grito y hará justicia sin tardar".

Para el Papa, es importante saber que los creyentes no se resignan ante un destino que no conocen, si no que confían en Dios "como el padre que desea para todos el bien y la vida".

Para concluir la audiencia general, el Papa ha elogiado la labor de Manos Unidas de España por el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre que "busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas".