Miguel Induráin saluda al Papa León XIV. - Catholic Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha saludado este lunes a Miguel Indurain entre otras leyendas del ciclismo, en una audiencia con 120 representantes de la Federación Internacional de Ciclismo y ha invitado a montar en bicileta porque promueve un estilo de vida "saludable".

"El ciclismo es uno de los deportes más populares y queridos del mundo. Además, la bicicleta forma parte de la historia y la identidad de muchas culturas. Por un lado, es un medio de transporte útil para una vida sencilla y saludable, y por otro, es una herramienta que puede propiciar hermosas experiencias espirituales", ha subrayado el Pontífice durante la audiencia.

El Papa ha asegurado que el ciclismo permite "buscar espacios de silencio y reflexión, donde, lejos del ruido y el tráfico urbano" se puede "cultivar una conexión con la naturaleza".

"En una sociedad que corre el riesgo de reducir su relación con el medio ambiente al nivel funcional de producción y consumo, la sencillez del ciclismo puede ser una valiosa herramienta para nutrir nuestra vida interior", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que "la bicicleta puede ser incluso un instrumento de evangelización" y ha destacado que en Bolonia se conserva la bicicleta con la que el beato Giovanni Fornasini, sacerdote mártir, "pedaleaba de pueblo en pueblo para ir personalmente a animar a su gente y llevarles los sacramentos" durante la segunda Guerra Mundial.

También ha recordado a todos los ciclistas que fueron víctimas de accidentes de tráfico, entre ellos, "mujeres y hombres que eligen la bicicleta para ir al trabajo o al estudio".