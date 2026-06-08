Papa.- Tercer día del Papa en España: critica en el Congreso la descalificación y pide actuar ante la "plaga" de abusos

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer día de León XVI en España ha dejado una imagen para la historia ya que este lunes se ha convertido en el primer Papa en pronunciar un discurso ante la Cámara. En su intervención, León XIV ha cuestionado la "descalificación permanente del adversario" y ha asegurado que el poder tiene límites, además de pedir a los obispos españoles responder a la "plaga" de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación.

La jornada del Papa ha comenzado con el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, que ha durado menos de media hora.

Tras este encuentro, León XIV se ha dirigido a la sede del Congreso. En la Carrera de San Jerónimo le esperaban los presidentes de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta visita se ha organizado en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, no como líder religioso, dado que la Constitución española establece el carácter aconfesional del Estado.

En el Congreso, ha firmado en el Libro de Honor del Congreso y ha recibido sendos facsimiles de dos incunables como regalos institucionales de cada una de las dos Cámaras que componen la Cortes españolas. Especialmente emotivo ha sido el momento en el que la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional ha interpretado los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España.

En cuanto a su discurso, ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". "Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el Pontífice.

A su vez, ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación". "Sin confundir el plano jurídico con el moral", ha abogado por "una justa delimitación del poder público" y por "límites morales del poder". También ha pedido que la defensa de la vida humana no sea "una cuestión parcial ni un interés confesional" ya que "es una meta de civilización".

Todos los grupos han estado representados, salvo dos partidos del Mixto: Podemos y el BNG, en desacuerdo con esta visita. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha agarrado la mano del Papa y, en inglés, ha pedido que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano.

LA OVACIÓN MÁS LARGA EN EL CONGRESO

Finalizado su discurso, el Pontífice ha recibido una prolongada ovación por parte de los asistentes en el hemiciclo de siete minutos, con aplausos y gritos de '¡Viva el Papa!'. Los aplausos no sólo llegaron de los diputados y senadores presentes, sino también de los invitados distribuidos en las tribunas del hemiciclo.

A su salida de la Cámara Baja, el Papa ha calificado de "espectacular" la acogida que está recibiendo en su visita a España, al ser preguntado por la prensa por el trato recibido en el país.

A continuación, el Pontífice se ha reunido con los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán.

ESCUCHA, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

En su intervención, el Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el Papa.

ENCUENTROS PRIVADOS

Tras este encuentro, ha mantenido una comida con los Obispos en la Nunciatura Apostólica y, a lo largo de toda la tarde, ha mantenido diversos encuentros, como con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o la reina Sofia.

El encuentro más esperado ha sido el que ha tenido lugar con víctimas de abusos en la Iglesia, un encuentro de carácter privado organizado por la Iglesia española y que el Vaticano confirmó el pasado viernes. En concreto, se ha reunido con seis víctimas de abusos en la Iglesia, con las que ha mantenido un encuentro privado de una hora de duración, según han informado fuentes del Vaticano.

Durante esta conversación, según las mismas fuentes cada uno de los presentes, partiendo de sus "dolorosas experiencias personales", presentó al Papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan "dramáticos".

Organizaciones de víctimas que no han asistido a la reunión han criticado su ausencia. Este mismo domingo Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat simuló frente a la Nunciatura un encuentro con Robert Prevost en el que le ha exigido que se comporte "como lo que predica".

De nuevo este lunes, varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia han pedido a León XIV que muestre su "compromiso decidido" con ellas durante su visita a España, como se han expresado varios portavoces durante esta mañana frente a la Nunciatura Apostólica de España.

"¡LA IGLESIA DE MADRID HA HECHO UN GOLAZO PARA SIEMPRE!"

La jornada llegaba a su fin con una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima. El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha reivindicado eante el Papa León XIV a la patrona de la capital como "refugio de fe y esperanza" y ha afirmado que no se entiende Madrid sin su virgen que aparece "cuando las murallas caen y la paz se abre camino"

Por su parte, el Papa ha hecho un llamamiento a derribar muros que "dividen, alejan y aíslan" para conseguir edificar "algo nuevo y hermoso".

La agenda ha finalizado con un encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, con un encuentro con la Iglesia Diocesana. Allí, el Papa León XIV ha decidido improvisar un símil futbolístico en su discurso: "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida". "Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha dicho dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Durante su discurso, el Pontífice ha invitado a la comunidad diocesana de Madrid a ser una "Biblia abierta". "Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa", ha subrayado. Antes de este encuentro, ha completado su recorrido más largo en papamóvil por las calles de Madrid.