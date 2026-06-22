El partido de España-Arabia Saudí en el Mundial reúne a más de 9,7 millones de audiencia y un 68,1% de cuota

Ambiente durante el partido entre España y Arabia Saudí del Mundial de Fútbol 2026, en el restaurante The Irish Rover, a 21 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro entre España y Arabia Saudí, perteneciente a la segunda jornada del Grupo H, se - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido de la selección española en el Mundial de fútbol masculino 2026 ante Arabia Saudí este domingo reunió a 9.735.000 personas de audiencia media, 13.542.000 de espectadores únicos y 68,1% de cuota de pantalla en La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN.

El de España ante Cabo Verde el pasado 15 de junio reunió a 7.977.000 personas de audiencia media, 11.899.000 de espectadores únicos y 64,9% de cuota de pantalla en La 1 de TVE y DAZN.

Según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blu, el número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial 2026 fue de 14.166.000, lo que supone el 29,8% de la población de España.

De este modo, los datos recogidos por Europa Press, muestran que el minuto más visto del Mundial ayer fue a las 19.59 horas en La 1, con 8.665.000 de espectadores.