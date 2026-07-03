Paula Iglesias (FELGTBI+) alerta del "auge del odio" y exige un Pacto de Estado: "No va de colores ni de partidos"

Archivo - Entrevista a la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, en Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más - JESÚS HELLÍN / STUDIO MEDIA 19 - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha alertado del "auge del odio" y ha exigido un Pacto de Estado contra este tipo de discursos, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, al mismo tiempo del que advierte de que esta medida "no va de colores ni de partidos".

"Nosotras esperamos que sí, porque entendemos que el auge del odio al final nos afecta a todas como sociedad democrática que somos y que esto no va de colores ni de partidos. Esto va de frenar una situación que atenta contra los pilares de nuestra democracia y que está poniendo a los grupos en situación de vulnerabilidad en una situación más vulnerable aún y exponiéndoles a la violencia", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Iglesias en una entrevista a Europa Press sobre un posible acuerdo para sacar adelante un Pacto de Estado contra los discursos de odio y en el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBI+.

En este sentido, ha reaccionado al reciente primer puesto obtenido por España en el 'Rainbow Map' de la organización internacional ILGA. Aunque se ha mostrado "muy orgullosa" del trabajo de los movimientos sociales, ha pedido tomar este reconocimiento "con cautela" porque no se ha alcanzado la "igualdad real". "Quedan tareas pendientes", ha señalado, apuntando directamente a los discursos de odio y sus consecuencias en forma de agresiones y discriminación.

Para frenar esta deriva, la presidenta de la FELGTBI+ ha exigido un Pacto de Estado contra los discursos de odio y pide a los partidos políticos que "no se demoren más" en sacarlo adelante. "Nuestras vidas no pueden esperar", ha subrayado.

Igualmente, Iglesias ha avisado de que "hay otras formas de discriminación y de violencia que se dan en contextos cotidianos" en identidades del colectivo que "menos visibles o menos conocidas", como es el caso de las intersex o no binarias. "Las personas no binarias por no ver reconocida su identidad y, en el caso de las personas intersex, por ver vulnerada su autonomía corporal", ha explicado.

AGILIDAD EN PROCESOS DE ASILO

También ha abordado la situación de España como país de refugio para personas LGTBI+. En esta línea, Iglesias ha pedido "agilizar mucho más" estos procesos y formación "en diversidad sexual, de género, corporal y familiar" para el personal que atiende a estas personas, con el fin de evitar situaciones de "revictimización".

En esta línea, ha recordado que el Ministerio del Interior tiene pendiente el desarrollo normativo que garantice el derecho de las personas transmigrantes a adecuar su documentación al llegar a España. Precisamente, el ministro Fernando Grande-Marlaska se comprometió la semana pasada a poner en marcha este procedimiento a través de un protocolo. Iglesias ha celebrado la "buena noticia" y que "por fin" se vaya a desarrollar y ha tendido la mano para colaborar.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación ante cualquier intento de instrumentalización del colectivo, ya sea por intereses partidistas o mediante narrativas que buscan enfrentarlos a otros grupos vulnerables. Asimismo, ha rechazado que se utilicen sus derechos como justificación en contextos bélicos. "Nuestros derechos no son una moneda de cambio, son derechos humanos e intentar negociar o instrumentalizar derechos humanos para nosotras no tiene cabida", ha aseverado.

En cuanto a la celebración del Orgullo de este año, Iglesias ha hecho un llamamiento a la movilización de toda la ciudadanía en las marchas, pertenezca o no al colectivo. "Queremos pasar de ser un muro de resistencia ante lo que está ocurriendo a ser ese país que sigue dando pasos", ha afirmado.

"NUESTRA EXISTENCIA NO ES NADA DE LO QUE AVERGONZARSE"

De la misma manera, ha defendido la compatibilidad entre la celebración y la reivindicación en el Orgullo. "Hay una narrativa en la que se nos quiere silenciar, se nos quiere devolver a los márgenes y se nos quiere pintar como esa amenaza al orden social y frente a eso pues nosotras salimos reivindicativas pero también salimos alegres porque nuestra existencia no es nada de lo que avergonzarse", ha argumentado.

Además, ha reivindicado el Orgullo como "la mayor herramienta" de visibilidad y ha añadido que "siempre va a ser protesta" y "un momento donde el foco mediático y reivindicativo" está puesto en el colectivo. "Es verdad que debería estarlo durante todo el año, es un mensaje que queremos trasladar, que las personas LGTBI+ no vivimos únicamente en junio, vivimos durante todo el año y habitamos todos los espacios", ha apuntado.

Finalmente, sobre la campaña institucional del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid, Iglesias ha vinculado la falta de menciones explícitas al colectivo con una estrategia deliberada. "Lo que no se nombra no existe, y quizás hay una intencionalidad en no nombrarnos para que no existamos", ha sentenciado, recordando que el Tribunal Supremo ya dictaminó que la bandera LGTBI+ es un símbolo "de igualdad y diversidad" y no una enseña partidista o ideológica.

"Nosotras vamos a seguir existiendo y las instituciones deberían representar a todas, a todos y a todes. Por mucho esfuerzo que hagan, nosotras vamos a seguir aquí", ha concluido.

El Orgullo 2026 de Madrid se celebrará el sábado 4 de julio en la capital, con una movilización que partirá a las 19:00 horas de la Glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón con el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.