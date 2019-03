La PDLI aconseja comunicar a la AEPD "cualquier notificación sospechosa" de ser spam político en el móvil

Publicado 12/03/2019 19:12:34 CET

El director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, recomienda comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) "cualquier notificación sospechosa" de ser propaganda política en el móvil, especialmente en WhatsApp, Telegram y demás servicios de mensajería, además de Facebook, aunque no esté firmado explícitamente por un partido.

Sánchez Almeida se ha expresado así después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso presentado el pasado martes por el Defensor del Pueblo contra el artículo de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) que permite la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en redes sociales por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.

Respecto a la Circular de la Agencia de Protección de Datos sobre este asunto, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha advertido de que "las garantías de un derecho fundamental no las puede establecer la Agencia Española de Protección de Datos en una Circular que solamente tiene efectos administrativos".

El director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha indicado que "cualquier desarrollo de una Ley Orgánica tiene que desarrollarlo el Parlamento, no la agencia". "La agencia no puede 'legislar' en donde el Legislador no ha legislado", ha dicho Almeida.

"Esta Circular no puede sustituir a lo que debería haber estado en la ley, que son las 'garantías adecuadas', en la medida en que dichas garantías son el desarrollo de un derecho fundamental", ha afirmado el director legal de la PDLI, que entiende que "todo lo que no sean expedientes sancionadores de la agencia, no va a ninguna parte".