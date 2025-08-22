El peligro de incendios sigue alto o extremo en Galicia, oeste de CyL, Extremadura, Andalucía oriental y zonas del este

Cartel de entrada a la Provincia de Ourense, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peligro de incendios sigue muy alto o extremo en Galicia, zonas del oeste de Castilla y León, norte de Extremadura, Andalucía oriental y otros puntos del este peninsular, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de un mensaje en la red social 'X'.

Aunque por lo demás los niveles están bajos o moderados en buena parte del país, el organismo estatal ha pedido mucha precaución.