El peligro muy alto o extremo de incendios continúa hoy en áreas del noroeste, nordeste y sureste de la Península

Vista aérea tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en Cernego, Ourense, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de peligro muy alto o extremo de incendios continúa este jueves en áreas del noroeste, nordeste y sureste de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Hay zonas todavía este jueves con peligro muy alto o extremo, especialmente en áreas del noroeste, nordeste y sureste de la Península", ha señalado a través de un mensaje en 'X'.

Aún así, ha especificado que el nivel de peligro en buena parte de España es líneas generales más bajo que en día pasados.