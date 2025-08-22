La Península Ibérica acumula el 66,8% de hectáreas quemadas en 2025 en la UE, según Copernicus

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 66,8% del total de hectáreas (ha) quemadas en la Unión Europea (UE) en 2015 pertenecer a España y Portugal, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Del total de 1.015.024 ha quemadas en la UE, han ardido 402.833 en España (es decir, el 39,6%) y 276.783 en Portugal (o lo que es lo mismo, el 27,2%). En ambos casos, la mayor parte de superficie quemada se ha consumido en agosto.

Así, la cantidad de hectáreas quemadas en España se situaba en 47.302 el día 5. Actualmente, van por 403.171. En el país vecino, los números han pasado de 42.663 a 5 de agosto a 276.782 hectáreas con estimaciones de este viernes.

A pesar de ello, hay otras naciones europeas que han registrado un número más elevado de fuegos. Frente a los 250 de España y los 148 de Portugal, se encuentran los 454 de Rumanía y los 472 de Italia.