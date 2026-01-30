Pere Navarro (DGT): "La seguridad vial es tomar medidas y ninguna da votos"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la Jornada ‘Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada por Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este viernes que "la seguridad vial es tomar medidas" y ha reconocido que "ninguna da votos".

Así lo ha defendido el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la clausura de la jornada 'La responsabilidad del conductor', organizada por la Alianza por la Seguridad Vial (ASV) en el Senado.

"Te voy a bajar la velocidad de 100 a 90. Te voy a poner 30 para no sé qué. Te voy a poner más radares. Te voy a bajar la tasa de alcohol. Te voy a poner el permiso por puntos. Ninguna de estas medidas da votos, pero hay que hacerlas", ha asegurado el director, que cree que "la solidez de la política de seguridad vial en España es que se van tomando medidas a pesar de que ninguna de ellas da voto".

En este sentido, Pere Navarro ha hecho un "reconocimiento" a los ministros que tiene, que le "dejan arriesgar y tomar medidas que no dan votos".

En su intervención, el director de la DGT ha explicado que los elementos de la seguridad vial son "el conductor, el vehículo y la infraestructura" y que "lo básico y fundamental" es la "vigilancia, control y sanción".

"La condición humana es la que es. Educación, formación, concienciación, todo lo que quieras, pero al final hay la necesidad, de alguna manera, de la sanción", ha indicado.

CONCIENCIACIÓN: "UNA ASIGNATURA PENDIENTE"

Para el director de Tráfico, la concienciación es "una asignatura pendiente". "¿Qué menos que para sacarte el permiso hayas hecho unas horas de concienciación de los riesgos que supone la conducción? Y compartir. No aprenderme de memoria un test", ha apostillado.

Asimismo, Pere Navarro cree que la fuerza de la seguridad vial descansa en los "valores". Así, apuntado que ha que compartir un "espacio limitado" como es la vía pública. "Algo ha de poner cada uno de su parte. Hemos de aprender a compartir la vía pública, convivir todos juntos, pensar que no estoy solo", ha manifestado.

"Hay unas normas que nos hemos dado entre todos, que si todos las cumplimos esto funciona", ha declarado, al tiempo que ha avisado: "Si no las cumplimos, esto es la selva y todos vamos a salir perdiendo".

Pere Navarro también ha abordado la cuestión de la renovación del parque móvil y ha instado a no responsabilizar al ciudadano, poniendo el foco en el precio de los vehículos. "Si el parque es viejo, vamos a ver, algo debe estar pasando y alguna responsabilidad debemos tener todos", ha afirmado. Así, ha agregado que A "a lo mejor es que el coche es caro".

En este sentido, el director de la DGT ha dicho que se está renovando el parque de vehículos "por semi-nuevo". Sí hay un tema, que según Navarro, les "preocupa" y es la importación de coches viejos.

"Por los datos que tenemos ahora, lo que estamos importando es vehículo viejo", ha advertido Navarro, que cree que esto "merecería hacer una reflexión porque no es un buen síntoma que España importe coches viejos de Europa y de Alemania". "Dios mío, algo raro está pasando", ha añadido.