Periodistas judiciales defienden la formación y las fuentes fiables contra los bulos en un foro de la FAPE

Fotografía de familia del foro organizado por la FAPE. - ELENA HIDALGO / FAPE

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Periodistas especializados en información de tribunales han defendido que la formación de los profesionales del ámbito judicial y el acceso a fuentes rigurosas y fiables son las vías más eficaces para combatir los bulos y las informaciones falsas, como han expuesto en la tercera jornada del ciclo Foros FAPE 2026/2027 celebrada este martes.

El foro está organizado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), en colaboración con la Fundación la Caixa. Según la organización, los participantes han subrayado la necesidad de especializarse para explicar el lenguaje jurídico de forma accesible a la ciudadanía y de contar con fuentes de diverso origen que ofrezcan información veraz.

En la apertura de la jornada, que se ha celebrado en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, la presidenta de la FAPE, Carmen del Riego, ha defendido que la formación del periodista que cubre información judicial es "indiscutible".

"Los procedimientos no son fáciles y hay que conocerlos. Lo que se escribe repercute en la vida de las personas. Los juicios paralelos pueden acabar con la vida de una persona", ha afirmado Del Riego, al tiempo que ha reconocido a los periodistas de tribunales "que no se dejan engañar por filtraciones interesadas de una de las partes".

Asimismo, la presidenta ha señalado que, al ser la información de tribunales "parte de la política", los periodistas tienen "una responsabilidad muy grande", ya que "hay muchas batallas que deberían darse en los escenarios de la política, pero se dan en el ámbito de la justicia".

En la primera mesa, la directora del Grado en Periodismo de la Universidad Nebrija, María Signes, que ha actuado como moderadora, ha destacado la relevancia que ha adquirido la figura del periodista de tribunales ya que "no hay día" en que no haya "un tema de actualidad" relacionado con lo judicial. La periodista de 'La Hora de la 1' Irma Frigenti ha señalado que "ahora mismo, además de informar, un periodista de tribunales tiene que desmentir bulos".

"Tenemos que hacer un doble trabajo con los mismos medios y con un hándicap, que son las redes y los agitadores sociales que crean un marco intencionado que influye en la opinión pública", ha añadido Frigenti.

El director de Confilegal, Carlos Berbell, ha afirmado que "es muy importante estar formado" y "saber de qué va la historia" porque los medios "ya no son solos los que generan toda la información". "Ahora los canales se han abierto", ha apuntado, en referencia a las redes sociales y los medios digitales.

La segunda mesa, moderada por la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad, Idoia Revuelta, se ha centrado en cómo combatir los bulos con información veraz. La reportera de Onda Cero Eva Llamazares ha defendido el rigor y ha sostenido que "una crónica de tribunales es una historia, pero los mensajes que cuenta responden a la verdad". "A veces no es un bulo, es un hueco". La verdad judicial se consigue con la suma de todas las versiones. Debes tener la foto completa", ha afirmado.

El periodista de '20minutos' Pedro Buenaventura ha aconsejado a los estudiantes mantener una relación permanente con las fuentes y "preguntar sin miedo".

"Con la irrupción de la Inteligencia Artificial, estar en contacto con una fuente es una garantía. Una relación humana es difícilmente sustituible y requiere mucha confianza, que se labra con el tiempo y con los años. No tengáis miedo a reconocer que no sabéis. Intentad comprender hasta el final las cosas antes de explicarlas al lector", ha añadido Buenaventura.

Por su parte, el redactor de elDiario.es Alberto Pozas ha remarcado que la mejor arma contra los bulos es "la información". "Lo bueno del mundo judicial es que la información son papeles: autos, sentencias, etc. Ante la duda, información. La falta de formación en el periodista es lo que puede llegar a generar un bulo", ha indicado.

Sobre las filtraciones, Pozas ha afirmado que "todo, en función de cómo lo mires, es una filtración" y que el trabajo del periodista es "buscar esa información, decidir si es noticia o no y saber qué es importante". "Hay que saber ir más allá y no quedarse en lo que dice un documento judicial", ha agregado.