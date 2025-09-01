Periodistas de toda España se suman a las concentraciones de RSF para denunciar la "masacre" en Gaza

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Periodistas y profesionales de radios, televisiones y medios escritos y digitales de toda España se han sumado a las concentraciones convocadas este lunes, 1 de septiembre, por Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar la "masacre" de compañeros y población civil en Gaza.

Más de 200 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en este enclave en 10 meses y más de 150 medios de comunicación de 50 países se han unido a la movilización.

Ante esta situación, el presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha instado a los gobiernos europeos a "presionar a Israel" para que "detenga la matanza en Gaza y permita la entrada de prensa internacional".

"Tenemos noticias absolutamente creíbles de que lo que está ocurriendo allí es una matanza de personas y, entre ellas, de periodistas que son civiles desarmados que no representan ninguna amenaza para las tropas", ha asegurado Bauluz en declaraciones a los medios de comunicación coincidiendo con las concentraciones a la puertas de medios de comunicación de toda España.

Estas concentraciones han sido secundadas con motivo de la convocatoria de Reporteros Sin fronteras en todo el mundo para condenar la masacre de profesionales y población civil en Gaza.

Más de 200 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en este enclave en 10 meses y más de 150 medios de comunicación de 50 países se han unido a la movilización. En España, radios, televisiones o prensa escrita han sido testigos de las concentraciones de personal de sus plantillas rechazando la violencia en Gaza.

Según Bauluz la situación en la que se encuentran los profesionales de la información en Gaza "no tiene comparación con lo que ha ocurrido nunca en tan poco espacio de tiempo, ni en tan poco espacio físico". "Nos hace pensar que es un patrón homicida", ha argumentado el presidente de RSF quien ha recordado que los periodistas "tienen una sentencia de muerte en la frente" y "se hace muy duro para sus familias que les piden que dejen de trabajar allí".

"No solo tienen que trabajar para obtener la información y transmitirla, sino que son el sustento de sus familias y después de dos años de atrocidades es muy difícil tener que seguir haciendo su trabajo", ha concluido Bauluz.