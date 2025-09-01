RTVE se suma hoy a la iniciativa mundial de Reporteros Sin Fronteras por los periodistas de Gaza

Una imagen de uno de los periodistas asesinados, durante una concentración contra el “asesinato sistemático” de periodistas en Gaza, en la plaza Sant Jaume, a 27 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE se sumará este lunes 1 de septiembre a la iniciativa mundial convocada por Reporteros Sin Fronteras y el movimiento ciudadano mundial Avaaz en apoyo a los periodistas de Gaza, con el objetivo de aumentar la presión para pedir "su protección urgente" y exigir "un acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino".

Más de 150 medios de comunicación de 50 países se unirán de distintas formas a esta iniciativa con la que Reporteros Sin Fronteras RSF también denuncia que cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza por el Ejército de Israel en apenas dos años.

Bajo el lema 'Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte', esta acción propone a medios y organizaciones de periodistas que se unan mediante portadas en negro o la publicación de editoriales y artículos en el caso de la prensa escrita; banners en medios digitales; pantallas en negro en el caso de televisiones y emisión de cuñas en las emisoras de radio.

RTVE también secundará en todos los centros de trabajo de la corporación las convocatorias de protesta de un minuto de silencio convocadas el lunes a las 12:00 horas.