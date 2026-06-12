El piloto toma las decisiones primando la seguridad ante una incidencia como la del avión del Papa, según COPAC

El Rey Felipe VI y el Papa León XIV durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026. - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La avería técnica detectada en la aeronave de la compañía Iberia que debía trasladar al Papa León XIV desde el aeropuerto de Tenerife ha activado todos los protocolos de seguridad y logística de la aviación comercial "primando la seguridad" del pasaje tras realizar un "exhaustivo chequeo" al avión.

En estas situaciones, el comandante es "el único que tiene toda la información" y el "responsable" de tomar decisiones bajo su criterio profesional, "primando siempre la seguridad por encima de cualquier otra consideración, independientemente de la relevancia de los pasajeros a bordo", ha expresado el decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), Carlos San José, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha destacado que en este procedimiento "el sistema funciona" cuando se detectan estas "anomalías" antes del despegue. Ante cualquier incidencia técnica, ha explicado que, al tratarse de una gran compañía aérea como Iberia, se pone en marcha de forma inmediata un "equipo muy numeroso de profesionales".

Finalmente, el Papa, y parte de su comitiva, ha abandonado la isla de Tenerife en dirección a Roma con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que ha sido ofrecido por el Rey Felipe VI.

En cuanto al resto de la delegación papal, se encuentran a la espera de que llegue la aeronave dispuesta por la compañía, que ha salido de Madrid a las 19.07 horas y se estima que llegará a las 20.40 horas --21.40 hora peninsular--.