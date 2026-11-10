Planas reclama en COP31 más cooperación internacional para garantizar la seguridad alimentaria frente a cambio climático

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante el Congreso Nacional del Atún, en el Palacio de Neptuno, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este martes la cooperación internacional para reforzar la seguridad alimentaria global e hídrica frente al cambio climático en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) y ha señalado que la alimentación, el agua y el clima no pueden abordarse como agendas independientes.

"Son desafíos profundamente interconectados que requieren de políticas integradas, planificación estratégica y una cooperación internacional reforzada", ha remarcado en una mesa redonda ministerial sobre la Iniciativa Nexus Turquesa dedicada a los sistemas alimentarios, la financiación de una agricultura resiliente al clima y la interrelación entre alimentación, agua y clima.

Planas ha señalado tres prioridades para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más resilientes: acelerar la adaptación de la agricultura al cambio climático, situar a los agricultores y las comunidades rurales en el centro de la transición y reforzar la cooperación multilateral con financiación adecuada. En este contexto, ha recordado que España destina más de 2.700 millones de euros de inversión público-privada entre 2021 y 2027 a modernizar 750.000 hectáreas de regadío, además de impulsar otras iniciativas de innovación.

El ministro ha insistido en que esta transformación debe hacerse de la mano de los productores, que "son también parte de la solución". Asimismo, ha subrayado que la seguridad alimentaria no consiste solo en producir más, sino en hacerlo de forma sostenible, garantizar el acceso universal a alimentos nutritivos y fortalecer la capacidad de los sistemas alimentarios para afrontar perturbaciones cada vez más frecuentes.

Planas ha mantenido reuniones con representantes de Pakistán, Azerbaiyán, Uzbekistán y Yibuti para abordar la gestión eficiente del agua, la modernización de regadíos y la aplicación de tecnología a los sistemas agroalimentarios. Los encuentros también han permitido tratar el impulso de las energías renovables en la agricultura de precisión, la innovación agroalimentaria, la digitalización rural, la agricultura familiar y la cooperación pesquera y acuícola.