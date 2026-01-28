Plataforma No a la Caza convoca manifestaciones contra la actividad cinegética este domingo a las 12:00

Archivo - Un grupo de personas sujetan pancartas en una concentración bajo el lema ‘No a la caza’, en la Plaza de Callao, a 5 de febrero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plataforma NAC (No A la Caza) ha convocado manifestaciones contra la actividad cinegética este domingo a las 12:00 en la Península y a las 11:00 en Canarias. A través de su perfil de Instagram, insta a la ciudadanía a protestar "contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una "tradición" que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha recalcado la organización.

Actualmente hay convocatorias previstas en A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

PACMA ha confirmado que estará presente de forma activa en las convocatorias de Sevilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, León, Huelva, Madrid, Huesca, Badajoz, Palma de Mallorca, Jaén, Zaragoza y Guadalajara. Además, ha subrayado que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que consideran "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.

Según han destacado los animalistas, estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, "un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados "útiles" para los cazadores".