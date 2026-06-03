La Plaza de Cibeles, preparada para acoger a cerca de un millón de personas en la misa del Papa

La Plaza de Cibeles se prepara para acoger la Misa del Corpus presidida por el Papa León XIV. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Cibeles y los alrededores están preparados para acoger el próximo domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

"Toda la huella que está marcada, si la habéis visto en los planos, hace como una cruz, va por el norte hasta Colón, por el sur hasta Neptuno, por allí va hasta el cruce de Gran Vía con Alcalá y por allí hasta la puerta de Alcalá, pues la huella está preparada para casi un millón de personas que vengan a verlo", ha explicado el director de producción de los eventos de Plaza de Lima, de Cibele y Bernabéu, Mariano Rodríguez, este miércoles, en declaraciones a los medios durante una visita al escenario de la Plaza de Cibeles.

"Sí, nos acercaremos mucho al millón", ha confirmado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Según ha precisado, ya han superado los 500.000 inscritos para la misa del Corpus y estos últimos días "se han disparado" las peticiones, por lo que esperan que "entre hoy y mañana también haya una aluvión".

Sobre los preparativos, Mariano Rodríguez ha explicado que ahora mismo hay casi 3.000 personas trabajando en todos los escenarios de la visita del Papa a Madrid, entre la gente del equipo de producción, las subcontratas, las empresas auxiliares, de equipamiento técnico y de servicios.

Además, ha indicado que, aunque han "intentado que los perjuicios para la ciudad sean los menores" posibles, "al final este es un montaje que es un portaaviones, un montaje tremendo para la ciudad".

Asimismo, ha precisado que están trabajando para que los peregrinos aunque no estén muy cerca del Papa, le puedan escuchar bien, puedan estar cómodos, con agua y sanitarios cerca.

42 PANTALLAS EN CIBELES Y 30 EN LIMA

En concreto, los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas. Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en Papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano.

En cuanto al escenario, ha explicado que el altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados y habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

Mientras, sobre la Vigilia en la Plaza de Lima, que se celebrará el sábado 6 de junio, ha detallado que habrá 30 pantallas distribuidas y 1.300 altavoces por todo el recorrido hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, con una "huella preparada para unas 600.000 personas". Además, habrá más de 90 fuentes de agua, camiones también abasteciendo de agua, 1.300 sanitarios, puestos sanitarios y de voluntarios.

"Me atrevería a decir que es el despliegue técnico más grande que ha visto esta ciudad en mucho tiempo, sobre todo en calle", ha recalcado Rodriguez, que también ha puesto de relieve el poco tiempo que han tenido para prepararlo, apenas tres meses.

Por su parte, las arquitectas Concha Sánchez Maíllo y Cristina del Río Villegas, del estudio CC arquitectos, al que se han encargado los escenarios de la visita, han asegurado que nunca se han visto ante "un reto tan grande" y "singular".

"El más multitudinario y el más complejo de resolver es Cibeles", ha explicado Maíllo, al tiempo que Del Río ha precisado que han tenido "unas indicaciones claras por parte del Vaticano para respetar que la liturgia se desarrolle de un modo adecuado".

En cuanto a Cibeles, han detallado que, al ser un espacio sagrado, el elemento central es el altar y "un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado justamente sobre el centro del altar, estando también el altar en el centro geométrico del espacio". "Se quiere marcar la centralidad completamente", han puntualizado. También han avanzado que habrá una gran escalinata por la que el Papa bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi.

En otros escenarios de la visita del Papa, han destacado algunos "guiños" a la ciudad de Madrid. Por ejemplo, han indicado que en Movistar Arena estará presente el Madroño, los perfiles de la capital y los cielos de Madrid, y en la Vigilia, "cuadros del Museo del Prado que reproducen los misterios luminosos que se van a rezar".