Podemos acusa a Redondo de acatar la medida del PSOE de eliminar 'Q+' de las siglas LGTBI ante el "tsunami reaccionario"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de acatar la medida del PSOE de eliminar el 'Q+' de las siglas LGTBI ante el "tsunami reaccionario".

"La ministra de Igualdad acata la prohibición del PSOE y cercena el colectivo LGBTIAQ+. Parece que las personas queer no merecen la protección del Gobierno ante el tsunami reaccionario. Así crece el fascismo, con la complicidad y el silencio cobarde de quienes deberían protegernos", ha señalado Lucía Muñoz en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a un mensaje en X de Ana Redondo donde la ministra asegura que "el tsunami reaccionario no tiene límite" si las democracias no ponen "pie en pared". "Primero han ido a por los migrantes, después a por las personas LGTBI y las siguientes somos nosotras, la mitad de la población", ha expuesto.

El PSOE ha pedido a sus cargos públicos eliminar el 'Q+' de las siglas LGTBI, según se desprende de la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Plenario del 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en noviembre aprobó una enmienda de una de las corrientes feministas dentro del partido para modificar su ponencia marco y eliminar las siglas 'Q+' de las referencias que se hacían dentro de este texto al colectivo LGTBI.

Según el documento, fechado a 7 de agosto, la Comisión insta a la Comisión Ejecutiva Federal a anular "con carácter inmediato" las resoluciones políticas que introducen los términos 'Q' y/O '+' en el ideario del partido en las distintas federaciones "en aras de salvaguardar la unidad, la coherencia y el respeto a los acuerdos democráticamente adoptados".

También pide informar a todos los cargos públicos y orgánicos de la obligatoriedad de acatar y aplicar las resoluciones emanadas de los órganos federales del PSOE.

Igualmente, la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE refleja que en febrero de este año un grupo de mujeres militantes socialistas informaban a la Comisión Ejecutiva Federal de que en algunos Congresos regionales del PSOE se había introducido el "término LGTBIQ+" en sus resoluciones políticas, "en clara contradicción" con las resoluciones federales del 41 Congreso Federal.

Por ello, solicitaban que se corrigiesen esas resoluciones políticas y las declarasen nulas "para mantener la coherencia y la unidad de acción política emanada de la voluntad inequívoca expresada por el plenario del Congreso Federal".