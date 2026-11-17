La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante una rueda de prensa, en la Sede de Podemos, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Montero ha presentado el programa de su formación para las elecciones generales del 29 de - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha incluido su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre varias medidas para garantizar del derecho a la información veraz y de lucha contra la desinformación, entre las que destaca la aprobación de una ley orgánica contra la concentración de la propiedad mediática y los monopolios.

Según el documento recogido por Europa Press, la normativa fijará límites "estrictos" a la participación extranjera y a la de empresas de sectores estratégicos como la banca, la energía, la alimentación, las telecomunicaciones, la sanidad, la defensa o la construcción.

Además, la ley establecerá límites a la propiedad cruzada y a la concentración de audiencia, "de manera que ninguna empresa pueda controlar una cuota excesiva de medios en los distintos ámbitos de comunicación --televisión, radio, prensa digital y prensa escrita--, con umbrales específicos para el ámbito estatal y autonómico".

"Estas restricciones se aplicarán también a las sociedades matrices y a todos los propietarios finales, para impedir que puedan eludirse mediante estructuras societarias interpuestas, y su incumplimiento podrá conllevar la pérdida de las licencias de comunicación durante un mínimo de cinco años", ha indicado.

Podemos ha avanzado que la ley garantizará también "una distribución plural" del espacio audiovisual que reserve un tercio a los medios públicos, un tercio a los privados y un tercio a los comunitarios.

La formación que lidera Irene Montero creará un Consejo del Derecho a la Información, con un sistema de elección que "garantice su independencia y participación ciudadana" y establecerá procedimientos de rectificación y un régimen sancionador "proporcionado al daño causado" por la difusión de información falsa, "con garantías para la libertad de expresión y el derecho a la información".

Igualmente, obligará "a los grandes medios" a hacer pública su titularidad, estructura societaria, fuentes de ingresos y vínculos económicos relevantes. "Los dueños de los medios, los de las productoras y los presentadores de los principales programas deberán publicar su declaración de bienes e intereses", ha detallado.

Reforzar las "garantías laborales y la independencia profesional" de periodistas y trabajadores de la comunicación y establecer "criterios transparentes para la asignación de la publicidad institucional, atendiendo al pluralismo, la igualdad y el cumplimiento de las obligaciones éticas y deontológicas" son otros de sus compromisos electorales.

En cuanto a los medios públicos, quienes aspiren a la Presidencia del Gobierno por formaciones con representación en el Congreso celebrarán al menos dos debates en medios públicos durante la campaña, con reglas que fijará una comisión de profesionales de la información bajo la Junta Electoral Central. "Si alguien falta sin causa justificada, su formación perderá sus espacios de propaganda en los medios públicos y su atril quedará vacío", ha concretado.

Podemos también quiere crear una red social pública "bajo control democrático y subordinada al interés general". "El control de las redes sociales por parte de grandes transnacionales supone una amenaza a la privacidad de la ciudadanía, puede servir para la difusión de desinformación, bulos y discursos de odio --típicamente premiados por los algoritmos dada su alta capacidad de generar engagement-- e incluso para la manipulación de los procesos electorales", ha apuntado

Por eso, considera necesario "devolver ese espacio al ámbito de la democracia y del interés general mediante la creación de una red social pública que ejercite la máxima transparencia en sus algoritmos, que implemente estrictos sistemas de control contra la desinformación, los bulos y los discursos de odio".

La red social también debe garantizar los "derechos laborales" de sus trabajadores y trabajadoras, blindar la privacidad de sus usuarios e implementar "el mismo nivel de neutralidad del sistema durante los procesos electorales que ya existe en todo el sistema de votación y recuento".

FINANCIACIÓN DEL AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

Por otra parte, quiere reformar el sistema de financiación del audiovisual en España. "Lo actualizaremos para poner a España al nivel operativo, de seguridad jurídica y eficiencia en el uso de los recursos públicos de resto de países de nuestro entorno", ha apuntado.

Otra de las medidas previstas en el programa electoral de Podemos es el impulso a las televisiones públicas "como motor del sector, priorizando la compra de derechos de antena frente a la coproducción y estableciendo, como ya se regula en otros países europeos, la reversión de los derechos de explotación al productor independiente transcurridos siete años".

Asimismo, propone preservar las cuotas de pantalla para las lenguas oficiales del Estado y fomentar su uso en la producción audiovisual, con el objetivo de "visibilizar la situación plurilingüe del Estado a la vez que se refuerza el tejido empresarial y profesional en todo el territorio".

"Posicionaremos la industria audiovisual española como hub audiovisual reforzando las medidas de apoyo a la producción nacional, a la vez que se promoverá España como destino de rodaje para proyectos extranjeros, con el requisito de que el 80% de los costes se inviertan en empresas españolas", ha señalado al anunciar un Plan Estratégico de Promoción de la Industria Audiovisual Española en el exterior.