La Policía Nacional y Amifp presentan el calendario de 2026 que destina beneficios a personas con discapacidad - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la presidenta de la Asociación a favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional (Amifp), Pilar Pacheco Uria, han presentado este viernes el calendario solidario de 2026, cuyos beneficios serán destinados a personas con discapacidad.

Se trata de un calendario que, mediante llamativas fotografías, muestra momentos compartidos entre las personas usuarias de Amifp y la Policía Nacional, contando con la colaboración de unidades del Área de Derechos Humanos e Igualdad, la Oficina de Accesibilidad, la Policía Científica, la Unidad de Extranjería y Documentación o la Unidad Especial de Guías Caninos.

Además, el director general de la Policía también ha presidido este viernes el acto de presentación del cupón de la ONCE conmemorativo del X aniversario de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) para el sorteo del 8 de diciembre.

La UFAM está especializada en violencia de género, doméstica y sexual y es el servicio policial integral en el ámbito de la familia y la mujer a nivel nacional.