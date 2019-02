La Policía pide no compartir vídeos desagradables o delictivos

Actualizado 06/02/2019 18:48:37 CET

MADRID, 6 Feb. (EDIZIONES) -

La Policía Nacional ha pedido no compartir vídeos desagradables o potencialmente delictivos, romper la cadena de envío y ayudar a evitar que se hagan virales.

Si te mandan #vídeos o imágenes desagradables o delictivos. ¡Rompe la cadena y no los reenvíes, evita hacerlos #virales! Para comunicar su publicación: https://t.co/dfjowm0sqT pic.twitter.com/HOH0a9zDKr — Policía Nacional (@policia) January 26, 2019

Este es uno de los consejos que el cuerpo policial más repite en sus habituales campañas contra el ciberacoso, en las que solicitan que los usuarios borren las imágenes y vídeos denigrantes y comprometidos que reciban en el móvil y exijan que se borre y no se reenvíe ese tipo contenido que les llegue a través de chats.

Las autoridades insisten en que este debe de ser el procedimiento a seguir ante imágenes y vídeos que atenten contra la intimidad de alguien (por ejemplo, los de carácter sexual) y también ante los que resulten denigrantes y ofensivos. Es decir, aquellos que contengan amenazas, insultos o burlas contra alguien, que lo ridiculicen de alguna manera o que puedan dañar su imagen.

La Policía subraya que la viralización de ese tipo de vídeos puede acabar en situaciones de chantaje y acoso. Realizar esas imágenes puede ser constitutivo de delito: el Código Penal contempla recoge penas de multas de hasta 14 meses para los delitos de injurias y calumnias si estas se cometen con 'publicidad'.

Los jóvenes son uno de los 'targets' recurrentes de estas campañas. La Policía recalca que "si te llega una foto comprometida de un compañero, lo primero que tienes que hacer es borrarla, y después avisar a los profesores", tras destacar que la norma fundamental es "tratarles a los demás como querrían que les tratasen a ellos", con "educación y respeto".

Para los vídeos potencialmente delictivos, las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía una web (policia/Colabora) en la que se pueden presentar de manera anónima denuncias. Esta página tiene una pestaña enteramente dedicada a delitos tecnológicos (pornografía infantil, amenazas y extorsiones, fraudes, etc.).

OTROS CONSEJOS PARA UTILIZAR INTERNET DE MANERA RESPONSABLE

La Policía ofrece más recomendaciones:

-- No proporcionar con ligereza nuestra dirección de correo electrónico, nuestros datos personales en general o más datos personales que los requeridos cuando llevamos a cabo un trámite a través de Internet, según el caso.

-- Asegurarse siempre de quién va a recibir la información que mandamos a través de 'emails', sobre todo si esta es sensible; y no abrir ningún correo electrónico si no sabemos quién nos lo manda. La Policía subraya que hay que extremar la precaución en todo lo que concierne a recibir archivos a través de sesiones de chat.

-- Sólo transmitir datos sensibles a través de una web si esta ofrece una 'conexión segura', es decir, si aparece un candado junto a la dirección de la página. Los agentes señalan que jamás deberíamos introducir nuestro número de tarjeta de crédito en una web de contenido sexual que la solicite para comprobar que somos mayores de edad.

-- Utilizar un antivirus y actualizarlo con regularidad, así como los sistemas operativos y navegadores.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Las autoridades también proporcionan algunos consejos sobre cómo enseñar a los más pequeños a usar las nuevas tecnologías de manera responsable:

-- Enseñar a los jóvenes a no entrar en páginas no aptas para su edad y a que recurran a un adulto si se topan con un contenido peligroso o raro mientras navegan por Internet. La Policía insiste en que se les debería explicar que no deben proporcionar información o enviar fotos ni de ellos ni de su familia a través de la red.

-- Vigilar periódicamente la duración de la navegación 'online' de los más pequeños y cuál es el uso que dan a su tiempo en la red (qué páginas visitan, a qué juegan).

-- Hablar a los jóvenes de los peligros de los chats y de los daños potenciales a la intimidad, pero también animarles a buscar temas que les interesen y a que compartan sus conocimientos informáticos con familiares y amigos, si tienen los ordenadores como afición.