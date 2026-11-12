Las políticas actuales encaminan al mundo a un calentamiento de 2,7 °C en 2100, según Climate Action Tracker

Archivo - Los restos del antiguo pueblo de Peñarubia han quedado al descubierto por la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Climate Action Tracker (CAT) ha advertido este jueves de que el mundo se dirige hacia un "sobrepasamiento irrecuperable" del límite de 1,5°C si los gobiernos no aceleran la reducción de emisiones y dejan de apoyar a los combustibles fósiles. En concreto, ha situado en 2,7 °C el calentamiento previsto para 2100 con las políticas actuales y ha denunciado que la acción climática colectiva lleva cinco años estancada, pese a los avances en energías limpias y electrificación.

Estas son las principales conclusiones de su actualización global, presentada este jueves en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima), que se celebra en Antalya (Turquía).

Según el informe, la proyección de calentamiento con las políticas vigentes es ligeramente superior a los 2,6°C estimados el año pasado y se mantiene en el mismo nivel que entre 2021 y 2024. Además, CAT ha avisado de que, incluso si los gobiernos cumplen sus objetivos para 2030 y 2035, el calentamiento alcanzaría los 2,6°C en 2100, sin cambios respecto a la estimación del año pasado.

La combinación de compromisos y objetivos, incluidos los de largo plazo, permitiría reducir esa proyección a 2,1°C, frente a los 2,2ºC estimados anteriormente. Por su parte, el escenario optimista del CAT situaría el calentamiento en 1,9°C en 2100. Este escenario contempla el cumplimiento de todos los compromisos y metas, incluidos los objetivos a largo plazo y de cero emisiones netas.

LOS AVANCES EN ENERGÍAS LIMPIAS NO BASTAN PARA FRENAR LAS EMISIONES

El informe destaca que se han producido avances como la expansión de la electricidad limpia, que cubrió toda la demanda mundial adicional de electricidad en 2025, el despliegue récord de renovables en India y China, la creciente adopción de vehículos eléctricos y la caída de la deforestación en la Amazonía brasileña.

Sin embargo, puntualiza que estos progresos siguen siendo insuficientes para frenar las emisiones, que continúan aumentando por la mayor demanda energética y las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles.

En este sentido, prevé que el calentamiento a largo plazo supere los 1,5°C alrededor de 2030. Para limitar ese sobrepasamiento al mínimo aún posible, incide en que las emisiones deberán reducirse aproximadamente un 4% anual hasta 2030, un 7% anual en la primera mitad de la década siguiente y un 9% anual entre 2035 y 2050, un esfuerzo que será mayor con cada año de retraso.

"En conjunto, los gobiernos simplemente no avanzan con la suficiente rapidez para adoptar las políticas que permitan escapar de la emergente trampa del sobrepasamiento. Peor aún, varios están levantando el pie del acelerador y ralentizando su acción climática", ha señalado la autora principal del informe, la analista de políticas de Climate Analytics Sarah Heck.

La investigadora ha añadido que, en casos como Estados Unidos (EEUU), Canadá y Nueva Zelanda, la acción climática está retrocediendo a un "nivel alarmante".