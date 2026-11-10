El PP propone movilizar hasta 40.000 millones para un Pacto Nacional del Agua y ayudas inmediatas tras las catástrofes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP propone en su programa electoral movilizar hasta 40.000 millones de euros hasta 2030 en el marco de un Pacto Nacional del Agua y aprobar una ley de reconstrucción que permita conceder ayudas inmediatas y exentas de tributación a los afectados por catástrofes. La formación plantea además crear un fondo de prevención y recuperación cofinanciado con las comunidades autónomas y reformar las leyes de montes y costas.

En materia de emergencias, defiende que el Gobierno central actúe "desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan", movilizando los recursos necesarios para proteger a la población y evitar que estas situaciones deriven en grandes catástrofes. Para ello, plantea reformar con urgencia el Sistema Nacional de Protección Civil, constituir un Mecanismo Nacional de Respuesta y crear un mando único de protección civil y emergencias con competencias y medios para planificar y dirigir las emergencias de alcance nacional y coordinar los recursos del Estado.

Cuando la gravedad de la situación lo exija, el Ejecutivo podría integrar bajo una misma dirección a los servicios de protección civil y sanitarios, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y los operadores de infraestructuras. La formación también propone facilitar la incorporación de los militares en situaciones de especial gravedad y mantener una coordinación permanente con las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales a través de la Conferencia Sectorial de Emergencias y Protección Civil.

Además, el PP propone mejorar la detección de riesgos y los sistemas de aviso para que la población reciba a tiempo mensajes "claros, accesibles y con instrucciones" sobre cómo protegerse. También plantea impulsar programas de autoprotección ciudadana y de restauración inmediata de las superficies afectadas.

AYUDAS INMEDIATAS Y UN FONDO DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN

La formación también plantea aprobar una ley de reconstrucción que permita dejar preparadas las ayudas antes de que se produzca una emergencia o catástrofe. Para ello, propone actualizar los supuestos para declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil y agilizar tanto esa declaración como la concesión de las ayudas.

Los afectados recibirían una primera ayuda inmediata, exenta de tributación y sujeta a comprobación posterior. "Hacienda no hará caja con la catástrofe", recoge el programa, que también contempla crear un fondo de prevención y recuperación, cofinanciado con las CCAA, para sufragar el alojamiento, las reparaciones de viviendas y la reapertura de negocios y explotaciones. Quienes no puedan adelantar el dinero contarían con anticipos para iniciar las reparaciones.

Asimismo, el partido propone facilitar que los ayuntamientos contraten el personal y las obras necesarios, manteniendo la fiscalización del gasto, y solicitar apoyo europeo sin esperar a su llegada para actuar.

GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS

Por otro lado, la formación plantea impulsar un Pacto Nacional del Agua y movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 dentro del Plan Nacional de Infraestructuras. En este ámbito, propone modernizar los regadíos y generar nuevos recursos hídricos mediante infraestructuras, desalación y reutilización, así como promover soluciones de almacenamiento energético a gran escala, como las centrales hidroeléctricas reversibles.

El programa sitúa entre sus prioridades la gestión de riesgos y la prevención de inundaciones y sequías. También apuesta por aplicar criterios "claros y objetivos" a las infraestructuras hidráulicas existentes, con especial atención a la seguridad y el mantenimiento de las presas, la protección frente a avenidas y los sistemas de alerta temprana. Además, plantea ejecutar las obras necesarias, incluidas presas y embalses donde estén técnicamente justificados, con especial atención al Mediterráneo.

Para garantizar el abastecimiento al campo y la industria, el PP propone modernizar embalses y conducciones, renovar los regadíos para reducir su consumo de agua y energía y definir nuevas zonas de regadío. Asimismo, plantea ampliar el uso de agua depurada y reforzar la desalación donde sea necesaria.

La formación también propone que las confederaciones hidrográficas prioricen el mantenimiento, la limpieza y la ampliación de cauces y barrancos, y defiende que las decisiones sobre obras hidráulicas y gestión forestal respondan a la protección de las personas y del territorio y no a "prejuicios ideológicos".

REFORMAS DE LAS LEYES DE MONTES Y COSTAS

En materia forestal, plantea reformar la Ley de Montes para mantener la prevención durante todo el año mediante una gestión activa y el apoyo a la agricultura y la ganadería preventivas. Bajo la premisa de que "la inacción no es conservación", propone simplificar los trámites, elaborar modelos de ordenación predefinidos y potenciar la biomasa, los tratamientos selvícolas, los aprovechamientos colectivos y la industria forestal.

Asimismo, defiende adaptar la fiscalidad al ciclo del monte para que quienes lo cuiden paguen menos impuestos.

En relación con la fauna silvestre, el PP se compromete a proteger a los ganaderos frente al lobo y, al mismo tiempo, a garantizar la conservación y el equilibrio de la especie con criterios técnicos. También propone reducir las trabas a la caza "sostenible".

Por último, anuncia que aprobará una nueva Ley de Costas, "con reglas claras, que dé seguridad a quien tiene un negocio y soluciones legales a los núcleos históricos".