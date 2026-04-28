PP y PSOE se reparten la mesa de la comisión del Senado sobre RTVE, que presidirá la 'popular' Cristina Díaz

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación Radiotelevisión (RTVE) y el cumplimiento de su misión de servicio público, impulsada por el PP, ha echado a andar este martes en el Senado tras la sesión constitutiva, en la que el PP y el PSOE se han repartido los miembros de la Mesa del organismo, que estará presidido por la 'popular' Cristina Díaz.

En concreto, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ostentará también la vicepresidencia primera, que ha recaído en Juan Bautista Milian Querol, y la secretaría primera, que ocupará Cristina Casanueva.

Por su parte, el PSOE ha conseguido la vicepresidencia segunda, que será para Gabriel Colomé, y la secretaría segunda, para cuyo puesto ha sido designada Paula Somalo.

Tras ocupar su puesto en el estrado, la presidenta de la mesa ha afirmado que sume el cargo con el "máximo respeto" a la Cámara y con "plena conciencia" de la responsabilidad que inicia. "Esta comisión afecta directamente a una de las instituciones públicas más relevantes de nuestro país, la radiotelevisión pública, que pertenece a todos los españoles y se sostiene con el esfuerzo de todos ellos", ha afirmado.

Díaz ha dicho que la comisión "no nace para prejuzgar a nadie ni para interferir en la independencia editorial de RTVE ni para alimentar confrontaciones estériles", sino para "esclarecer hechos, para analizar con rigor si la RTVE está cumpliendo con su misión de servicio público, con los principios de pluralismo, neutralidad e independencia" que exige el ordenamiento y "con la obligación de gestionar con transparencia y responsabilidad los recursos públicos".

El pasado 8 de abril, el Pleno del Senado aprobó la creación de una comisión de investigación a instancias del PP, gracias a los 146 votos a favor de PP y Vox, con la abstención de UPN. El resto de fuerzas no participaron en la votación.

Por su parte, RTVE ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, "en el marco del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, analice la posible incidencia" de la comisión de investigación sobre la Corporación en el Senado, "en la medida en que afecta a la independencia editorial y funcional".

Según ha informado RTVE, el secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, ha remitido una carta este martes a la CNMC, en la que explica que la solicitud se formula "al amparo de las funciones atribuidas a la Comisión en materia de prestación del servicio público audiovisual y garantía del correcto funcionamiento del mercado, así como de su papel como autoridad independiente a efectos del citado Reglamento Europeo".

Asimismo, la Corporación reitera que la creación de la comisión de investigación, "en los términos en que ha sido formulada, plantea dudas razonables desde la perspectiva de las garantías de independencia de los medios públicos establecidas por el Derecho de la Unión, puesto que se impulsa en un contexto en el que sus promotores (PP y Vox) han formulado públicamente valoraciones críticas sobre la línea editorial y los contenidos informativos de RTVE".

"Del escrito de solicitud de creación de la Comisión se desprende que su objeto excede los ámbitos propios de control económico, organizativo o de gestión", ha subrayado.

A su juicio, incorpora "valoraciones expresas sobre la línea editorial y los contenidos informativos de RTVE; referencias a supuestos sesgos, falta de pluralismo o utilización partidista de la información; y un planteamiento de alcance amplio que incluye aspectos directamente vinculados al ejercicio de la función informativa".

INCIDE EN LA LIBERTAD EDITORIAL

"En consecuencia, no se trata de un control estrictamente funcional o de gestión, sino de una actuación que incide directamente en el núcleo protegido de la libertad editorial", ha manifestado.

La Corporación pública recuerda que el ordenamiento jurídico español articula un sistema de control de RTVE basado en el artículo 20.3 de la Constitución, que "garantiza el pluralismo informativo y configura el control parlamentario, y la Ley 17/2006, que canaliza dicho control a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado y de la CNMC".

"Este sistema delimita los cauces del control político y evita su proyección directa sobre el ámbito editorial. Cualquier actuación que desborde dicho marco debe ser objeto de una valoración específica desde la perspectiva de las garantías de independencia", sostiene.

RTVE agrega que en la misma línea el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación establece "un estándar reforzado de protección de la independencia de los medios". "De forma muy particular, su artículo 4.2 prohíbe las interferencias directas o indirectas en la libertad editorial, y el artículo 5.1 obliga a los Estados a garantizar la independencia efectiva de los medios públicos frente a injerencias políticas", incide.

En este contexto, RTVE pide a la CNMC que analice los hechos descritos desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación; y que valore si la iniciativa puede suponer una interferencia directa o indirecta en la independencia editorial y funcional de RTVE.

Además, solicita a la Comisión que "determine si procede adoptar medidas en el ejercicio de sus competencias, incluyendo, si resultara pertinente, la activación de los mecanismos de cooperación previstos en el ámbito europeo".

En este sentido, sugiere valorar el traslado de la situación ante el Board for Media Services, como mecanismo europeo establecido en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.

"En un Estado social y democrático de Derecho, el control parlamentario forma parte del sistema. No obstante, cuando ese control se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional, algo que el Derecho de la Unión Europea prohíbe de forma expresa. Y es precisamente en ese punto donde la intervención de una autoridad independiente se hace necesaria", concluye.

PRÁCTICAS EDITORIALES Y LA GOBERNANZA

Este martes la Unión Europea de Radiodifusión (UER) también ha expresado su "preocupación" por la creación de esta comisión. "Se espera que la comisión examine las prácticas editoriales y la gobernanza de RTVE", ha manifestado en un comunicado la organización a la que pertenece la Corporación pública.

En este sentido, la UER asegura acoger con "satisfacción los controles y equilibrios". No obstante, matiza que "los mecanismos de supervisión existentes ya exigen que RTVE sea transparente y rinda cuentas al público de conformidad con las normas internacionales reconocidas por el Consejo de Europa".

"Nuestro miembro (RTVE) también ha manifestado su preocupación por los riesgos inherentes a este tipo de iniciativas, en las que las decisiones editoriales pueden evaluarse según criterios que quedan fuera de las normas profesionales establecidas, sin un propósito, un resultado o unas medidas de seguimiento claramente definidos", apunta.

Según señala la UER en una declaración, recogida por Europa Press, "la independencia de RTVE como componente del ecosistema de medios públicos europeos es vital, y cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable ante el aumento de la desinformación y la información errónea, y contraviene la Ley Europea de Libertad de Prensa".