El PP recalca al Gobierno que los menores migrantes de Ceuta son competencia del Estado al ser una "invasión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la competencia de los menores migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio son competencia del Estado y no de la ciudad autónoma porque están ante una "invasión" y no se puede aplicar la legislación ordinaria, según han señalado fuentes de la formación. A su entender, esa avalancha permite activar el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y el Reglamento de Retorno para devolver ya los menores a Marruecos.

Se trata de un argumento que han venido repitiendo los cargos del PP en las últimas semanas, pero que hoy han recuperado con ahínco después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya animado a preguntar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, pese a que Marruecos se compromete públicamente a recogerlos.

"Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, una respuesta que fuentes del PP han calificado de "insensible" y "frívola". "Este es el personaje que parasita la Moncloa", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de "tirar balones fuera" al responsabilizar a Vivas.

El propio presidente ceutí ha recriminado a Sánchez sus palabras. "Me parece inaudito que la persona que tiene la obligación constitucional de proteger nuestra integridad territorial trate de descargar esa responsabilidad culpando al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

JUVENTUD: LA TUTELA DE LOS MENORES MIGRANTES CORRESPONDE A CEUTA

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han señalado que la tutela de menores migrantes no acompañados en Ceuta corresponde "en exclusiva" a la ciudad autónoma y han advertido de que la "única solución" son los traslados a la Península.

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, --que ejerce el mando único-- al asegurar que los menores migrantes no acompañados son competencia de Ceuta. Es más, ha preguntado al PP por la solución de los que no puedan ser reagrupados.

Este martes, en el Pleno de la Cámara Alta, la senadora del Grupo Popular Miriam Bravo exigió a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno "asuma sus competencias" y deje de "utilizar a los menores como arma política".

GÉNOVA: ES "UNA INVASIÓN" Y NO SE PUEDE USAR LEGISLACIÓN DE MENORES

Desde la cúpula del PP recalcan que están ante un ataque a la integridad territorial de España tras la entrada masiva de 80.000 personas y subrayan que, por tanto, la competencia sobre los menores es de ámbito estatal. A su entender, no se puede usar la legislación ordinaria para regular situaciones extraordinarias, según fuentes del PP.

"Es un problema de invasión territorial del país. No puedes aplicar la legislación de menores", insisten fuentes de la dirección del partido, que consideran que la responsabilidad de los menores en un supuesto así es del Estado.

Además, el PP subraya que Marruecos está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente, como hoy mismo ha trasladado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno del Congreso, donde le ha pedido que "asuma su responsabilidad".

PP: REGLAMENTO DE RETORNO Y PACTO DE LA UE SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO

En 'Génova' sostienen que el presidente del Gobierno debería defender que se ha hecho una "instrumentalización" de la inmigración para alterar el orden público y la integridad territorial de España y, de esa forma, activar el mecanismo que recoge el pacto de la UE sobre Migración y Asilo y el Reglamento de retorno para proceder ya a las devoluciones.

El propio Feijóo apuntó en esa dirección hace unos días en una entrevista en El Mundo. "Esto no es un problema de refugiados, sino una invasión, así que solo cabe el retorno de absolutamente todos los inmigrantes y de todos los menores", afirmó, para reiterar que el PP no va a aceptar el traslado de menores de la Península.

En la cúpula del PP advierten además que un traslado de menores inmigrantes a la Península provocaría un efecto llamada, de forma que vendría más. Es más, creen que ampliar las plazas del centro de acogida de Ceuta que anunció Sánchez puede producir un efecto similar. "No es una cuestión de humanidad. No se soluciona el problema sino que mañana lo tienes multiplicado por cinco", resume un miembro del comité de dirección del PP.

MONCLOA RECHAZA LOS ARGUMENTOS DEL PP

El Gobierno rechaza los argumentos del PP e insiste en que las competencias sobre los menores recaen sobre el gobierno de Ceuta y no sobre el Ejecutivo central. Consideran además que los 'populares' mienten al trasladar la idea de que la situación actual excepcional permite expulsar a los menores inmediatamente.

"El PP miente", señalan fuentes de Moncloa, que consideran que si los de Feijóo de verdad pensasen que pueden devolver los menores a Marruecos, lo harían y no pedirían al Gobierno de Pedro Sánchez que lo hiciese.

"Saben que no es legal" y por eso no expulsan a los menores antes de que se resuelvan sus expedientes, indican desde el Ejecutivo, que ha subido el tono contra el presidente de Ceuta y le recrimina que no se haga cargo de su competencia.

En Moncloa han sentado muy mal las apariciones televisivas de Vivas en las que, reprochan, intenta minar la imagen del Gobierno central con "mentiras". De este modo explican las últimas palabras de Sánchez --"Eso pregúntaselo a Vivas"-- y justifican que se tiene que "defender".