MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido han registrado una iniciativa en la Comisión Europea para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rinda cuentas por la crisis migratoria en Canarias, al tiempo que han pedido compensaciones para los pescadores y vecinos de El Hierro afectados.

En concreto, Montserrat y Zoido han elevado una pregunta parlamentaria al órgano ejecutivo europeo para pedir transparencia sobre la actuación del Ejecutivo español ante la crisis migratoria en Canarias, pues entienden que la presión migratoria ha alcanzado "dimensiones extraordinarias".

Según informa el PP en un comunicado, los eurodiputados populares han preguntado qué ayuda ha solicitado formalmente el Gobierno de Pedro Sánchez a Europa, qué medidas ha puesto en marcha para frenar las salidas desde África y qué recursos ha conseguido para aliviar la presión sobre las islas. Según ha indicado el partido, el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue sin responder" a estas cuestiones fundamentales mientras la situación se agrava.

CANARIAS TUTELA ACTUALMENTE A 3.313 MENORES

La iniciativa subraya que Canarias tutela actualmente a 3.313 menores extranjeros no acompañados, cifra que ha obligado a las autoridades a reabrir centros de acogida en las islas. Los eurodiputados han advertido que la "avalancha" de migrantes está teniendo un impacto sobre la población local que no puede seguir asumiendo la presión de forma indefinida.

A renglón seguido, los 'populares' señalan que El Hierro continúa soportando "una presión extraordinaria" y que "los vecinos, pescadores y empresarios de La Restinga afrontan las consecuencias de una emergencia que no pueden seguir asumiendo con su propia solidaridad". En la localidad, los pescadores y habitantes han expresado su preocupación por la utilización continuada de las instalaciones portuarias para atender las llegadas.

La pregunta parlamentaria llega después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya reclamado al Ejecutivo central medidas efectivas. Tras la última reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, Clavijo manifestó "su desconcierto por la falta de avances concretos" y cuestionó que "los compromisos anunciados se traduzcan en recursos sobre el terreno".

Los europarlamentarios exigen a la Comisión Europea que aclare qué solicitudes formales ha presentado España en 2026 para obtener apoyo de Frontex, la Agencia Europea de Asilo y los mecanismos europeos de emergencia. Asimismo, demandan información sobre "qué actuaciones ha promovido para impedir las salidas irregulares desde África occidental, combatir las mafias y ejecutar los retornos".

El PP también ha cuestionado si el Gobierno español ha solicitado financiación extraordinaria a Bruselas para reforzar la sanidad, las infraestructuras de emergencia y la primera acogida en El Hierro. Según los eurodiputados 'populares', es necesario conocer si se han activado todos los mecanismos disponibles para hacer frente a esta situación.

COMPENSACIÓN A PESCADORES, EMPRESAS Y VECINOS

La iniciativa reclama además que se estudien mecanismos europeos para compensar a los pescadores, empresas y comunidades locales afectadas. El PP ha insistido en que "la solidaridad de los habitantes de El Hierro no puede convertirse en una excusa para que el Estado eluda sus responsabilidades".

Con esta pregunta parlamentaria, el Partido Popular sitúa el foco político en la responsabilidad del Gobierno español. Según los populares, "no basta con anunciar medidas cuando la presión migratoria ya ha desbordado los recursos disponibles" en las islas.

El PP reclama transparencia sobre la actuación del Gobierno y una respuesta que vaya más allá de los anuncios. Los eurodiputados demandan "control efectivo de las rutas, cooperación con los países de origen y tránsito, retornos y recursos suficientes para proteger tanto a quienes llegan como a los ciudadanos que viven en las islas".