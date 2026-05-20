Pradales y Clavijo analizan hoy en Vitoria-Gasteiz posibles "soluciones" al reto migratorio

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el Lehendakari vasco, Imanol Pradales (d), en una imagen de archivo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volverán a reunirse hoy en Vitoria-Gasteiz para buscar "soluciones" al reto migratorio, según informó ayer martes la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

La portavoz del Ejecutivo autonómico destacó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ambos mandatarios, que han mantenido varios encuentros bilaterales desde 2024 y mantienen "una muy buena relación".

Ubarretxena explicó que a los gobiernos vasco y canario les une "la búsqueda de soluciones al reto migratorio que tenemos encima de la mesa". En este sentido, ha recordado que ambos ejecutivos "han estado trabajando de la mano para intentar ir con aportaciones, con soluciones y con propuestas, a las conferencias de presidentes para intentar buscar una solución".

En la reunión de este miércoles, según ha indicado, la cuestión migratoria volverá a ser "una parte fundamental" de las cuestiones que aborden Pradales y Clavijo.

Tal y como detalló ayer Ubarretxena, ambos dirigentes seguirán buscando "soluciones" al reto migratorio, para el que ha insistido en la necesidad de elaborar un "plan estructural" desde el Gobierno del Estado.