Las precipitaciones irán en aumento desde este jueves, y serán fuertes en el norte y este peninsular

Archivo - Dos personas caminan bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad atmosférica irá en aumento desde este juves, con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y este peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Durante el fin de semana, estas lluvias se extenderán a amplias zonas del territorio. Todo esto sucederá con temperaturas que serán algo más altas a partir del miércoles, pero que estarán en descenso a partir del sábado, con un ambiente que será propio de la época del año o más fresco, sobre todo en zonas del oeste peninsular.

Este miércoles va a ser la jornada más tranquila de lo que queda de semana, según Del Campo. Aún así, habrá cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte y podrá nevar a partir de unos 1.600 a 1.800 metros (m) en la Cordillera Cantábrica y Pirineos. En Pirineos, las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta. Estas también podrán formarse en zonas del entorno del Sistema Ibérico, de los Béticos y de Baleares.

De hecho, en Mallorca podrá registrar precipitaciones localmente fuertes. En el resto de la Península, los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes de evolución pero sin mayores consecuencias. En lo que respecta a Canarias, el pronóstico apunta a que podría haber algunos chubascos aislados en las islas más montañosas. En líneas generales las temperaturas serán más altas, con 25ºC en puntos del Guadiana, Guadalquivir y del sureste.

El tiempo será más inestable el jueves. De acuerdo con el portavoz de AEMET, crecerán nubes a partir del mediodía y habrá chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en entornos montañosos del norte y este de la Península. A su vez, también caerán en zonas de la meseta norte, sobre todo en su parte oriental, y habrá nevadas en el Pirineo a partir de unos 2.000 m.

De forma paralela, se registrará algún chubasco disperso en Canarias, todo esto en un día en el que los termómetros subirán en la mayor parte del país excepto en el sureste. De esta manera, se rondarán los 25ºC en puntos del centro y sur en ciudades como Toledo o Sevilla y en el Cantábrico Bilbao llegará a los 23ºC.

La predicción indica que el viernes volverá a ser un día de tiempo en general revuelto, con lluvias y chubascos en la mitad norte que por la tarde se extenderán también al este. Éstas podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes. En otras zonas de la Península, la meteorología será más tranquila.

Eso sí, en Extremadura y Andalucía podría haber algunos chubascos, al igual que en ambos archipiélagos, aunque en general serán más aislados. Por lo demás, subirán las temperaturas nocturnas, mientras que las diurnas no experimentarán grandes cambios con un ambiente propio de la época del año.

LLUVIAS EN CASI TODA ESPAÑA EL FIN DE SEMANA

El fin de semana se presenta con la influencia de bajas presiones y un tiempo lluvioso en buena parte del territorio. Por esta parte, Del Campo ha explicado que el sábado habrá probabilidad de precipitaciones en casi cualquier punto de la Península y Baleares. Éstas podrán ser localmente fuertes y persistentes, y serán especialmente abundantes en entornos montañosos como el Sistema Central y Pirineos.

Aunque hay incertidumbre al respecto, el área con menor probabilidad e intensidad de precipitaciones será el sureste peninsular. En Canarias volverá a haber posibilidades de chubascos aislados. El domingo será un día de nuevo con precipitaciones en amplias zonas del país, menos probables en el tercio oriental peninsular.

Según el portavoz de AEMET, estás serán más abundantes en el entorno del Sistema Central, oeste de Galicia y puntos de los Pirineos. En lo que se refiere a los termómetros, las temperaturas iniciarán un descenso el sábado que continuará al día siguiente, con ambiente fresco para la época del año en la mitad oeste y en la zona centro.

En este marco, Bilbao rondará los 25ºC de máxima, al igual que Murcia o Palma, mientras que Madrid se quedará en unos 20ºC de máxima, al igual que Huelva. La próxima semana podría comenzar con chubascos de nuevo y ambiente fresco en la mitad norte, sobre todo de la Península, pero todavía hay incertidumbre.