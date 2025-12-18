La presidenta de AEMET buscará una fecha para reunirse con todos los sindicatos tras la concentración de FSC-CCOO

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo, buscará una fecha para reunirse con todos los sindicatos con representación en el organismo estatal tras la concentración convocada este miércoles por FSC-CCOO para protestar por sus condiciones de empleo en AEMET, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo.

La organización sindical pidió una reunión con Rallo ayer tras reunir a medio centenar de personas en la manifestación, según informó en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en MITECO-MAPA, Javier Chamorro. En concreto, denuncia la falta de avance en la negociación de unas bases para unas nuevas instrucciones para el personal en horarios especiales y demanda una Oferta de Empleo Público Extraordinaria para aumentar su plantilla.

Asimismo, avisa sobre la intención de AEMET de limitar el trabajo a distancia y la posibilidad de acumular turnos en el personal de horarios especiales, medidas que según dice FSC-CCOO , "tuvieron que implantarse precisamente por la falta de personal y necesidades estructurales". Al margen de eso, el representante sindical ha apuntado a temas como al retributivo.