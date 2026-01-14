El presidente de los obispos europeos invita a rezar por la paz en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Archivo - Varias personas durante un rezo del rosario. - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), Gintaras Grusas, ha invitado a los presidentes de las conferencias episcopales europeas a dedicar "una especial intención de oración por la paz" durante la próxima Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero.

"La oración sigue siendo 'el alma de todo el movimiento ecuménico' (UR, 8) y encuentra una expresión particularmente fuerte durante el Octavario anual de Oración por la Unidad de los Cristianos", subraya Grusas en su carta a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa.

Según señala, en el 25 aniversario de la firma de la primera Carta Ecuménica, que tuvo lugar en Estrasburgo el 22 de abril de 2001, y "en un clima de "graves amenazas a la paz, caracterizado por persistentes conflictos armados y tensiones geopolíticas en muchas regiones del mundo", las Iglesias están llamadas a "renovar un fuerte llamamiento común a orar por la paz", para que esta unidad se produzca "no solo entre los cristianos sino también entre todas las partes en conflicto".

"Esta oración común y la aceptación de la Carta Ecuménica actualizada se confían a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Europa, y de los Santos Patronos de Europa", subraya el presidente de la CCEE.

Según señala la CCEE, 25 años después, esta carta sigue siendo "un documento de referencia fundamental" para promover la cooperación, el diálogo y el testimonio común entre las Iglesias cristianas de todo el continente. La revisión de la Carta fue realizada por un grupo de trabajo comisionado por el Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC).