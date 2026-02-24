Prisa cerró 2025 con unos ingresos globales de 904 millones de euros y un Ebitda de 163 millones de euros

Archivo - Logo de Grupo Prisa en domicilio Social. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ingresos globales del Grupo Prisa se situaron en 904 millones de euros en 2025, un 2% por debajo del año precedente, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 163 millones, con un descenso interanual del 12%.

Como ha detallado el Grupo en un comunicado, en la evolución de los resultados respecto a 2024 han estado implicados el impacto cambiario negativo, las indemnizaciones asociadas a las reorganizaciones llevadas a cabo en Prisa Media y Santillana y la sentencia de Cofina, que tuvo un efecto positivo extraordinario de 10 millones en 2024.

Además, indica que el resultado financiero mejoró un 16% respecto a 2024, con menores gastos por intereses, y gracias al impacto de la nueva refinanciación firmada en el segundo trimestre de 2025 y el menor ajuste por inflación en Argentina. De este modo, el resultado neto de 2025 arroja pérdidas de 27 millones de euros.

Por otro lado, al cierre del pasado ejercicio, Prisa presentó un aumento en el flujo de caja operativo del 6%, una deuda neta de 757 millones de euros y una fuerte posición de liquidez, de 218 millones de euros.

Por unidades de negocio, Prisa Media tuvo un Ebitda de 50 millones de euros, lo que supone un descenso del 12% respecto al año anterior. Esta caída, añade, es consecuencia del mayor gasto en indemnizaciones asociado a su reorganización y precisa que, sin tener en cuenta este impacto, el Ebitda alcanzó los 58 millones de euros, en línea con lo obtenido en 2024.

En cuanto a Santillana, registró un Ebitda reportado de 120 millones de euros, un 4% menos que en 2024, resultado impactado por el efecto del retraso del pedido de Brasil. El 77% del Ebitda proviene del negocio privado de la compañía. Los modelos de suscripción se han convertido, con el 49% del total, en principal fuente de ingresos de Santillana.

EL PAÍS SUPERA LOS 451.000 SUSCRIPTORES TOTALES, UN 12% MÁS

Por otro lado, señala que los suscriptores de 'El País' alcanzaron la cifra de 451.304 a cierre del año pasado, lo que significa un crecimiento anual del 12%. Por su parte, las suscripciones a los sistemas de enseñanza de Santillana registraron 3,6 millones, con una subida del 19%.

Por negocios, las ventas de Santillana crecen un 1%, gracias a la mejora de los sistemas de enseñanza y al registro de ventas institucionales no recurrentes en Argentina en el segundo trimestre de 2025. Además, el negocio público de Brasil crece, a pesar del retraso de la mayor parte del pedido de Novedad del Ensino Médio, a 2026. Mientras, en Prisa Media destaca el crecimiento en la publicidad (+1%) y el incremento del 16% de los ingresos de los suscriptores de 'El País'.

Por otra parte, destaca que 2025 ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de la estrategia ESG de Prisa, con la aprobación del nuevo Plan Director de Sostenibilidad, cuyo objetivo es reforzar el impacto positivo que generan los medios y la educación en la sociedad. Además, el próximo 3 de marzo, el Grupo Prisa presentará el Plan Estratégico 2026-2029 en el transcurso de su Capital Markets Day.