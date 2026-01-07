Prisa Media y Claro Sports incorporarán contenidos deportivos multiplataforma a W Radio para 17 países de América

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

PRISA Media (a través de su diario deportivo AS y W Deportes) y Claro Sports han firmado una alianza para incorporar nuevos contenidos y talento a la cadena W Radio que se convertirá en plataforma especializada en deporte, a través de W Deportes, con señal en 17 países de América, según informan en un comunicado.

W Radio (que opera en México y toda América Latina) cuenta con una programación radiofónica continua, liderada por W Deportes, dedicada al mundo del fútbol y a los grandes eventos deportivos internacionales en otras disciplinas. De este modo, acompaña a los aficionados 18 horas al día y tiene una madrugada cargada de música.

Esta alianza incorpora además una hora diaria de 'prime time 'que, dirigida por Alejandro Gómez, será el programa estrella de Claro Sports, que llega a 17 países latinoamericanos, con 4,83 millones de seguidores en YouTube y millones de suscriptores en televisión de pago.

En concreto, la señal de W Deportes está disponible en AM y dos horas al día FM, en las plataformas digitales, a través de las aplicaciones y sitios de AS y W Deportes y en la televisión de Claro Sports, que se distribuye en 17 países de América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

"Esta alianza representa un hito en el desarrollo del periodismo deportivo en español. Unimos la fuerza editorial de AS, la credibilidad radiofónica de W Deportes y la potencia multiplataforma de Claro Sports para crear una nueva forma de contar el deporte y conectar no solo a los aficionados mexicanos sino a los de toda América", ha asegurado la vicepresidenta de PRISA y CEO de PRISA Media, Pilar Gil, que ha destacado que están "junto a los mejores socios posibles para este proyecto".

Por su parte, el director de Claro Sports, José Antonio Aboumrad, ha señalado que Claro Sports está "muy orgulloso de unir fuerzas con PRISA Media para llevar AS en Claro por W Deportes a las audiencias de México". "Esta nueva señal de radio deportiva fortalece de manera decidida nuestra estrategia multiplataforma y, con nuestra presencia en W Radio, sumamos una ventana de gran prestigio que amplía nuestro alcance. Es un paso firme que impulsa nuestra oferta de contenidos 24/7 y reafirma nuestro compromiso con la innovación y con servir a nuestras audiencias en todos los formatos", ha aseverado.

Para el director general de Deportes de PRISA Media, Aloysio Araujo, este acuerdo confirma su "apuesta por conectar a los aficionados con el mejor contenido deportivo, desde México hacia el mundo". "AS y W Deportes tienen una larga tradición de credibilidad, análisis y emoción, y, junto a Claro Sports, construiremos una plataforma que capture el pulso del deporte global con sello latinoamericano", ha vaticinado.

En la misma línea, el CEO de PRISA Media América, Felipe Cabrales, ha destacado que el deporte es "la punta de lanza" de su nuevo plan estratégico "para hacer tangible, en audiencia, en relevancia y en negocio, la visión de PRISA Media en y por América".

A su vez, el director de Contenidos de Claro Sports, Nicolás Romay, ha destacado que este lanzamiento representa "un hito" en su propuesta editorial. "Gracias a esta alianza ahora estamos también en radio con contenido lineal, lo que nos abre una nueva plataforma para llevar análisis, información y entretenimiento deportivo con rigor y energía", ha apostillado.