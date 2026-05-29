El programa Campus Rural 2026 permitirá hacer prácticas en municipios rurales a 850 universitarios en 45 facultades

Archivo - Un arroyo pasa por un puente en Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado este viernes Campus Rural 2026. Este programa promueve prácticas académicas para estudiantes universitarios en municipios rurales con problemas de despoblación y en esta edición ofrecerá 850 plazas distribuidas entre 45 universidades públicas.

"Campus Rural es hoy un programa consolidado que acerca el talento de la juventud a los pueblos. Demuestra que el medio rural está cambiando y es un espacio de muchas oportunidades", ha señalado Aagesen en el acto de presentación en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), una de las instituciones que más estudiantes aporta al programa.

Los participantes contarán con una prestación económica de 1.000 euros mensuales además del coste de la seguridad social, que estarán financiados por Transición Ecológica. Las prácticas se realizarán en entidades cuyas dependencias o actividades estén ubicadas en municipios rurales, ya se trate de ayuntamientos, mancomunidades y otros organismos públicos, así como empresas, asociaciones, Cámaras de Comercio y fundaciones sin ánimo lucro.

Las entidades interesadas en ofertar prácticas pueden acceder a la plataforma de gestión Ruralink, que conecta universidades, estudiantes y entidades. Para los estudiantes, el portal ofrece la posibilidad de explorar las opciones de prácticas disponibles y trasladar sus intereses a las universidades.

El programa está impulsado por el Departamento que encabeza Aagesen y cuenta con la colaboración con el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades y la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE). El año pasado recibió el galardón como la mejor iniciativa de Desarrollo Local en Europa que otorga de forma anual The Innovation in Politics Institute con The European Capital of Democracy en reconocimiento al compromiso del programa con el territorio y la revitalización de los pequeños municipios rurales.