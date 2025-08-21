Protección Civil destaca que "el tiempo favorable" es "una oportunidad" para un "avance significativo" contra el fuego

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa sobre el desarrollo de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado que las condiciones meteorológicas para este jueves son "favorables" a la extinción de incendios y que los operativos tienen una "oportunidad" para realizar un "avance significativo" en la lucha contra el fuego.

"El tiempo para hoy es favorable para la extinción de los incendios. Hoy tenemos una oportunidad de tener un avance significativo en el avance de muchos de ellos", ha señalado al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

En total, ha señalado que quedan 18 incendios activos en situación dos. En ocho de ellos está desplegada la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en siete, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). "Respecto a ayer ha habido un descenso de incendios activos, lo que nos indica una tendencia favorable, pero se mantiene la activación de la UME en ocho", ha explicado.

En concreto, Barcones ha detallado que la predicción para este jueves recoge vientos flojos, más calmados que en días pasados, aunque aún con algunas rachas moderadas por la tarde. A su vez, indica que se va a producir un ascenso ligero moderado de las temperaturas en la mitad oeste peninsular y descensos en zonas del este.

Asimismo, se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en en el nordeste de Cataluña y Baleares y muy fuertes en Mallorca y en Menorca durante la tarde. Además, se han producido precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, muy fuertes en Guipúzcoa y Navarra, que tenderán a menos a lo largo de la tarde.