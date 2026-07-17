Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares

Archivo - Una persona se refresca en una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes y pide precaución ante el peligro de incendios forestales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del centro y mitad sur peninsular.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña. Existe una alta incertidumbre en la intensidad y duración del fenómeno, así como en las zonas más afectadas, debido a la compleja interacción de varios elementos.

El sábado 18 ya se esperan máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se podrán superar los 40 grados.

El domingo 19 los ascensos térmicos más importantes se darán en la mitad oriental peninsular, con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar también los 40 grados al este de La Mancha y en puntos del sudeste, así como con menor probabilidad en el interior de Mallorca.

A partir del lunes 20 es probable que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Estos ascensos podrían ser más marcados entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se superarían los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, alcanzándose también este umbral en el valle del Ebro y zonas bajas aledañas. Incluso se podrían registrar 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha.

Aunque todavía hay incertidumbre en la evolución posterior, con la información actual, es posible que este episodio conforme una ola de calor, iniciándose entre el lunes o martes y terminando el jueves o viernes.

De cara al siguiente fin de semana, el escenario más probable en estos momentos es de descensos significativos, lo que acercaría las temperaturas a los valores normales finalizando así este episodio de temperaturas altas.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol; mantenerse en lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; e interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales, insta a prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, ya que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; avisar al 112 inmediatamente si se descubre el fuego en su inicio; y, en caso de verse sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.