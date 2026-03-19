Protección Civil mantiene la alerta por precipitaciones, viento y oleaje en Canarias hasta el domingo

Archivo - Una persona toma fotografías del oleaje en los alrededores de la Torre de Hércules, durante el paso de la borrasca ‘Ciarán’, a 3 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha señalado este jueves que mantendrá la alerta por precipitaciones, viento y oleaje por la borrasca 'Therese' hasta al menos el domingo 22. Por ello, ha aconsejado a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.

"La incertidumbre asociada a este tipo de fenómenos aconseja mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN): https://ran-vmap.proteccioncivil.es/", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la borrasca 'Therese' que afecta estos días especialmente a Canarias empezará a debilitarse a partir del domingo. Aún así, la inestabilidad con precipitaciones continuará durante la semana que viene en el archipiélago.

El viernes 20, el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago canario, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. AEMET no descarta que de madrugada continúen siendo de carácter fuerte, sin descartar que sean localmente muy fuertes, y persistentes en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

Durante las siguientes horas se espera un nuevo aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales; y que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. El temporal marítimo continuará en todo el archipiélago, con olas superiores a cinco metros en las mismas zonas que el jueves.

Esta situación de tiempo adverso e inestable se mantendrá durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del archipiélago. Desde el final del sábado y, sobre todo el domingo, 'Therese' se debilitará, con lo que el viento perderá intensidad.

Este día todavía se esperan rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, por encima de 90 kilómetros por hora (km/h) en cumbres y a sotavento, con precipitaciones fuertes y persistentes a barlovento y en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve, particularmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los acumulados de los días anteriores habrán sido bastante relevantes.

El domingo 22 es probable que el viento amaine considerablemente, con las rachas del suroeste alcanzando intensidad muy fuerte sólo localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días anteriores. No obstante, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

A partir del lunes, el escenario más probable es que 'Therese' continúe debilitándose, aunque persistirá la inestabilidad sobre Canarias, por lo que continuarían las precipitaciones durante los siguientes días, con acumulados progresivamente menores, sobre todo a partir del martes en que el viento giraría a noreste.

Durante todo el episodio, es probable que se superen los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en puntos de La Palma y Tenerife, sin descartarlo en Gran Canaria, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación y temporal marítimo con olas que superan los cuatro metros.

NO TRATAR DE SALVAR EL COCHE EN MEDIO DE UNA INUNDACIÓN

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda, si va conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. "Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas", añade.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, insta a tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos; y alerta de que, si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide que no se atraviese con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados, por desconocer lo que puede haber debajo del agua y aconseja localizar los puntos más altos de la zona.

"No intente salvar su automóvil en medio de una inundación. Si se encuentra en el campo, debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona", subraya.

Aunque el el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, Protección Civil avisa de que en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire y, si se va conduciendo, asegura que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

"Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos", puntualiza.

NADA DE 'SELFIES' JUNTO A LAS OLAS

Ante fuertes vientos y oleaje, recalca que conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También hay que extremar las precauciones conduciendo, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados; y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En zonas marítimas, hay que alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Protección Civil recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, ya que, en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades del mar.

"No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", concluye.

ATENCIÓN A LAS PLACAS DE HIELO

Por último, con respecto a la nieve y las bajas temperaturas, ha aconsejado informarse de la situación meteorológica y atender a las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). En el caso de que a uno le sea "imprescindible" viajar por carretera, pide ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

A su vez, indica que es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. Si uno está atrapado en la nieve, aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire. Si se queda aislado y necesita ayuda, insta a no intentar resolver la situación por si mismo.

"Trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", ha recalcado.