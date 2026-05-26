Provida se manifestarán este domingo en Madrid contra el blindaje del aborto en la Constitución y la ley de eutanasia

Archivo - Globos verdes de 'Sí a la vida' durante una marcha ‘Sí a la vida’. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, invita a la sociedad española a sumarse el próximo domingo 31 de mayo a la Marcha Sí a la Vida para pedir que se "deroguen las leyes antivida" y protestar contra el blindaje del aborto en la Constitución y contra la ley de eutanasia.

La manifestación comenzará a las 12:00 horas en la calle Serrano (esquina con C/ Goya) y terminará en el número 1 del Paseo de la Catellana, donde se ubicará el escenario en el que se realizará un acto con testimonios, música en directo y se leerá el manifiesto. Asimismo, se llevará a cabo "la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos y todas las víctimas de la cultura de la muerte", según ha informado la Plataforma en un comunicado.

"Es, por una parte, un respaldo a todas las personas que están trabajando en distintos ámbitos a favor de la vida y, por otra, parte es mostrar nuestra disconformidad y nuestra lucha firme para derogar las leyes antivida. Pedimos que se respete la vida en todo momento, en la investigación, en los momentos de mayor vulnerabilidad y absolutamente siempre", ha subrayado la coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre.

El presidente de Neos y exministro Jaime Mayor Oreja, también ha animado a la sociedad civil a asistir a la marcha para protestar contra el blindaje del aborto en la Constitución y la ley de eutanasia. "Este año no podemos faltar. El Gobierno está impulsando la constitucionalización del aborto, es decir, quiere blindar en nuestra Constitución la supresión de más de 100.000 vidas al año. Es un paso cualitativamente distinto a todo lo anterior", ha remarcado.

Además, ha recordado que esto se une al caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años a la que se le practicó la eutanasia el pasado 26 de marzo de 2026. "En 2024 murieron 1.123 personas por eutanasia en España. Lo que nació como excepción se está convirtiendo en sistema", ha advertido.

Asimismo, el presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega, cree que la marcha del domingo demostrará que "existe una generación de jóvenes profundamente comprometida con la defensa de la vida humana". "Cada año vemos cómo más jóvenes se suman a esta movilización y viralizan en las redes sociales este movimiento que recorre anualmente las calles de Madrid. Existe una juventud solidaria, comprometida y llena de esperanza", ha subrayado.

Según han explicado los organizadores, entre los testimonios que se podrán escuchar durante el acto, contarán con "casos relacionados con el suicidio, madres que siguieron adelante con su embarazo sobreponiéndose a las dificultades, y de las presiones que reciben muchos padres cuando se diagnóstica patologías a sus hijos durante el embarazo". Para cerrar el evento, el grupo Green Velvet ofrecerá un concierto.