Proyecto LIBERA moviliza a 12.400 personas en 813 puntos para recoger 'basuraleza' entre el 30 de mayo y el 7 de junio. - PROYECTO LIBERA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, movilizará a 12.445 personas en 813 puntos para recoger 'basuraleza' por toda España entre el 30 de mayo y el 7 de junio en el marco la décima edición de su campaña '1m2 contra la basuraleza'. Algunos de esos puntos son el río Henares o el Jarama (Madrid), la Playa el Palmar (Cádiz), la Riera de les Arenes (Barcelona) o el Mirador del faro de Santa Pola (Alicante).

Casi la mitad de los puntos (47%) han sido creados por ONG como Cruz Roja Española, Alnitak, Oceánidas, ANSE o ADENEX. Además, SEO/BirdLife y Ecoembes también destacan la labor organizativa de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), la Mancomunidad de Municipios de La Serena (Badajoz), el Ayuntamiento de Alpartir (Zaragoza) o la Autoridad Portuaria de Castellón, que también han establecido sus propios puntos de acción.

Proyecto LIBERA invita a que en cada punto de recogida se realicen caracterizaciones de residuos utilizando la 'app' 'Basuraleza', creada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con Libera. Con estos datos, se alimentará el 'Barómetro de la Basuraleza', una base de datos nacional que permite seguir la evolución del problema y orientar mejor las acciones futuras.

Para el coordinador del proyecto en SEO/BirdLife, esta décima edición consolida el papel de la ciudadanía como agente "clave" en la conservación de los ecosistemas.

"Gracias a la implicación de miles de personas voluntarias, no solo actuamos directamente sobre el problema de la 'basuraleza', sino que también generamos datos esenciales que nos permiten entender mejor su origen, distribución y evolución. Este conocimiento es fundamental para diseñar estrategias más eficaces de prevención y avanzar hacia entornos naturales más saludables y resilientes", ha señalado.

Por su parte, la responsable de comunicación del proyecto en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha querido poner en valor la implicación de todas las entidades, colectivos y personas voluntarias que participarán en las recogidas durante los próximos días.

"Su compromiso es esencial para avanzar frente a la 'basuraleza', no solo a través de la retirada de residuos, sino también contribuyendo a su análisis y caracterización. Este trabajo conjunto nos permite generar el conocimiento necesario para impulsar medidas más eficaces y sostenibles en la protección de nuestros entornos naturales", ha recalcado.