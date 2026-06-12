Proyecto Life Intermares contribuye a casi triplicar superficie marina protegida en España en una década, según MITECO

Archivo - Vista de Badalona desde el mar, a 4 de julio de 2023, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Life Intemares ha contribuido a elevar la superficie marina protegida en España del 8% en 2017 al 22,5% actual, según ha informado este viernes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, ha contribuido a la declaración de 12 nuevos espacios marinos de la Red Natura 2000 y ha permitido movilizar más de 45 millones adicionales para la conservación marina.

Así se ha resumido en la presentación de los resultados del proyecto, que se encuentra en su recta final. El acto, celebrado este viernes en el Parador de El Saler (Valencia), ha contado con la participación de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, María Jesús Rodríguez de Sancho, así como representantes de la Comisión Europea y los socios del proyecto.

Según Transición Ecológica, este programa ha abarcado diez años de actuaciones lideradas por departamento ministerial para mejorar la conservación y gestión del medio marino en España. Las iniciativas enmarcadas en él se han centrado en la investigación, la conservación, la vigilancia y el seguimiento, la gobernanza, la capacitación y la sensibilización.

Entre otros hitos, ha destacado que las actuaciones del proyecto han permitido avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 marina y en la protección de hábitats y especies considerados prioritarios por la Unión Europea (UE). Además, ha incidido en que el avance en la designación de espacios se ha acompañado también del impulso a su planificación y gestión.

En este sentido, ha recordado la creación de 12 nuevos espacios marinos de la Red Natura 2000, siete en 2023 y cinco en 2025; así como la puesta en marcha en 2018 del Área Marina Protegida (AMP) Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. Asimismo, ha hecho referencia a la aprobación de once planes de gestión de espacios marinos protegidos, y continúan los trabajos para aprobar nuevos planes.

A su vez, ha recalcado cómo este "esfuerzo" en la planificación y gestión de estos espacios se ha "consolidado" con la aprobación en 2022 del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), que establece criterios comunes para la gestión coordinada de las distintas figuras de protección existentes, gestionadas por diferentes administraciones públicas.

Asimismo, ha hablado de cómo gracias a 36 convocatorias de ayudas se han movilizado más de 45 millones de euros a través de 337 proyectos complementarios financiados con otros fondos nacionales y europeos, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

63 CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

Por otro lado, Transición Ecológica ha recalcado que la ciencia ha sido "uno de los pilares" del proyecto Life Intermares. Por esta parte, ha apuntado a que a lo largo de estos años se han llevado a cabo 63 campañas oceanográficas que "han mejorado de forma significativa el conocimiento de los hábitats y especies presentes en las aguas españolas, incluidas algunas áreas hasta ahora inexploradas".

Entre los resultados obtenidos, ha puesto en valor la aprobación de estrategias de conservación de especies como las pardelas, las tortugas marinas, y moluscos como la lapa ferrugínea y la nacra. A su vez, ha hablado de otros documentos estratégicos para la gestión como las Directrices de conservación de la Posidonia oceanica y otras fanerógamas marinas y la Estrategia para el control del alga Rugulopteryx okamurae en España.

"Otras acciones de conservación y mitigación de impactos se han dirigido a combatir las basuras marinas, promover el turismo responsable o analizar el riesgo del cambio climático en espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000", ha resumido.

MÁS DE 15.000 PERSONAS EN PROYECTOS PARTICIPATIVOS

En tercer lugar, el departamento ministerial ha hablado de cómo la participación ha sido "otro de los ejes vertebrales" del proyecto. En este marco, se han desarrollado 40 procesos de participación que han implicado a más de 15.000 personas de 2.044 entidades, entre las que se incluyen administraciones públicas, entidades conservacionistas, científicas y representantes del sector pesquero y de las actividades recreativas.

Además, se han llevado a cabo 132 acciones de capacitación sobre medio marino y su gestión, en las que ha participado más de 6.300 personas usuarias y gestoras de la Red Natura 2000, y se han desarrollado experiencias piloto para fortalecer la coordinación entre administraciones.

Por otra parte, se han diseñado un conjunto de acciones en el marco del Life Intermares para acercar a la sociedad los valores de la Red Natura 2000 marina y la importancia de conservar el medio marino. "A través del arte, el juego y nuevos formatos de comunicación, se han desarrollado iniciativas como un podcast de humor, una exposición virtual, un escape room o una obra de teatro", ha destacado.

A su vez, también se ha impulsado la ciencia ciudadana mediante la colaboración con la plataforma Observadores del Mar, y programas de voluntariado para el seguimiento de la biodiversidad marina, especialmente en Andalucía, donde además se han promovido campañas dirigidas a la comunidad educativa y la población local.

El Life Intemares, está coordinado por la Fundación Biodiversidad de MITECO. Cuenta como socios con el propio ministerio, a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; la Agencia de Medio Ambiente y Agua; y el Instituto Español de Oceanografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Asimismo, tiene como socios a AZTI; la Universidad de Alicante; la Universidad Politécnica de Valencia; la Confederación Española de Pesca; SEO/BirdLife y WWF España. Cuenta, además, con la contribución del Programa LIFE de la UE.