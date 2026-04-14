El PSOE apoya a León XIV: "Nosotros con el Papa. El PP seguramente otra vez con Trump"

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha manifestado su apoyo a León XIV después de las críticas recibidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Nosotros con el Papa. Es una buena pregunta. Nosotros con el Papa", se ha preguntado el portavoz en rueda de prensa en el Congreso, en una intervención en la que ha añadido: "El PP no lo sé, seguramente otra vez con Trump".

Este domingo, Donald Trump ha cargado contra el también estadounidense Papa León XIV por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.

Al día siguiente, el Papa ha respondido a estas críticas con un claro mensaje: "No soy político, hablo del Evangelio. A los líderes del mundo les digo basta de guerras".