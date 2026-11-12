PSOE celebra la elección de Barcelona como sede del WorldPride 2030 y reivindica "la libertad, diversidad y el orgullo"

Archivo - Ambiente en las calles de Barcelona, durante la manifestación y el desfile del Pride Barcelona 2026, a 18 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado la elección de Barcelona como sede del WorldPride 2030 y ha reivindicado "la libertad, diversidad y el orgullo".

"Porque los derechos LGTBI son derechos humanos. Y porque frente a quienes pretenden hacernos retroceder, España seguirá defendiendo la libertad, la diversidad y el orgullo de ser quienes somos", han asegurado los socialistas.

En este sentido, han indicado que se trata de "una magnífica noticia para la ciudad, para Cataluña y para el conjunto de España, que vuelve a situarse como un referente internacional en la defensa de los derechos, las libertades y la igualdad de las personas LGTBI".

Asimismo, han añadido que esta designación supone un "reconocimiento" a la trayectoria de Barcelona como "ciudad abierta, diversa y comprometida con los derechos humanos", pero también "a los avances sociales y legislativos que han convertido a España en uno de los países más avanzados del mundo en materia de igualdad LGTBI".

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha destacado que la elección de Barcelona llega en un momento "especialmente significativo", después de que España haya alcanzado, por primera vez en su historia, el primer puesto del Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe, que evalúa las leyes y políticas públicas de protección de los derechos LGTBI en 49 países europeos.

"España es hoy el país europeo que más protege los derechos LGTBI a través de sus leyes y políticas públicas. Y no es fruto de la casualidad. Es el resultado de décadas de lucha del movimiento asociativo y de decisiones políticas valientes, impulsadas por gobiernos socialistas", ha subrayado.

El PSOE ha trasladado su felicitación y reconocimiento a Pride Barcelona, a la Cambra LGTBIQ+ de Catalunya y a las más de 40 organizaciones que han participado en la construcción de una candidatura nacida del movimiento asociativo.

"Su trabajo demuestra, una vez más, que los grandes avances en derechos y libertades son inseparables del compromiso y la movilización de la sociedad civil", ha apuntado.

También ha valorado la colaboración institucional entre el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, las tres administraciones presididas por socialistas. "Han trabajado de manera coordinada para impulsar y respaldar internacionalmente una candidatura que demuestra lo que somos capaces de conseguir cuando las instituciones y el movimiento asociativo comparten objetivos y suman esfuerzos", ha agregado.

De la misma manera, ha recordado que Barcelona fue escenario de la primera manifestación del Orgullo en España en 1977. Así, como sede del WorldPride, volverá "a convertirse en un punto de encuentro internacional para reivindicar la memoria de quienes abrieron camino, celebrar los derechos conquistados y renovar el compromiso colectivo con quienes todavía sufren discriminación, persecución o violencia por su orientación e identidad sexual y/o expresión de género".

Igualmente, la formación ha advertido de que esta celebración internacional llega también en un momento en el que los derechos LGTBI se enfrentan a "importantes amenazas", tanto en el ámbito internacional como en España.

En este punto, se ha referido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado su intención de eliminar la autodeterminación registral del sexo, "uno de los principales avances" de la Ley Trans y LGTBI aprobada en 2023. También ha denunciado el "cuestionamiento" por parte del líder de Vox, Santiago Abascal, de la celebración del Orgullo.

"Estas posiciones no se limitan a las declaraciones", ha avisado el PSOE, al mismo tiempo que ha destacado que en comunidades autónomas como Madrid y la Comunitat Valenciana se han impulsado "retrocesos" de la legislación LGTBI, mientras que en otros territorios se han producido "recortes o supresiones" de ayudas específicas destinadas al colectivo.

Para Gutiérrez, "resulta especialmente revelador que, mientras España recibe el reconocimiento internacional por sus avances en igualdad, Feijóo y Abascal se empeñen en cuestionar derechos".

"El PP y Vox quieren convertir nuestras conquistas en objeto de negociación política, recortar las garantías de las personas trans y arrinconar el Orgullo. No estamos hablando de diferencias ideológicas: estamos hablando de derechos y libertades", ha añadido.

UNA "OPORTUNIDAD"

El PSOE considera que esta designación representa una "oportunidad" para reforzar las alianzas internacionales en defensa de los derechos LGTBI, combatir los discursos de odio y "seguir construyendo sociedades más libres, democráticas e igualitarias".

"El WorldPride 2030 no será solo una celebración de lo que hemos conseguido, sino también una reivindicación de todo lo que todavía nos queda por conquistar. Frente a una extrema derecha que pretende devolvernos al armario, Barcelona será un altavoz mundial de libertad, igualdad y derechos humanos", ha concluido Gutiérrez.