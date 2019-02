El PSOE cree que PP busca polarizar la opinión de la calle recuperando el debate de la ley del aborto

Publicado 07/02/2019 13:51:27 CET

Recuerda que la norma sirve para dar garantías sanitarias y llama a los diputados 'populares' "sensatos" a frenar a Casado

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha acusado este miércoles al PP de recuperar el debate sobre la reforma de la ley del aborto para "polarizar la opinión política" de los españoles y "jalear a las huestes de la extrema derecha", una situación que, a su juicio, no conviene ahora mismo en el país.

"Parece que se mueven muy a gusto en la polarización y España necesita ahora reposo, tranquilidad, pedagogía y defensa de las leyes de las que nos hemos dotado y que han sido reclamadas por los españoles", ha declarado la diputada ante los periodistas.

Desde su elección como presidente de los 'populares', Pablo Casado, se comprometió a regresar a la Ley del Aborto de 1985 porque, a su juicio, abortar no es un "derecho" y la norma que impulsó hace más de 30 años el Gobierno socialista de Felipe González contaba "con el acuerdo de los dos grandes partidos" y la "aceptación" de la "mayoría de la sociedad".

Álvarez considera que esta postura sitúa al PP "en los más profundo de la caverna". Además, ha criticado los argumentos dados por Casado para justificar sus intenciones y que se basan, principalmente, en la necesidad de que crezca la natalidad en España, son "peregrinas". A su juicio, una norma más restrictiva avocará a las mujeres a practicar unos abortos "con menores garantías sanitarias", pero no ha evitar esta práctica.

"Ninguna ley del aborto ha impedido que las mujeres aborten", ha apuntado, para señalar que este texto "lo único que hace es garantizar que la interrupción del embarazo se hace con garantías sanitarias".

RELACIÓN ENTRE ABORTO Y CONCILIACIÓN

La portavoz socialista de Igualdad ha advertido de que las mujeres "darán respuesta" a este discurso y volverán a salir a la calle a defender sus derechos. Del mismo modo, ha apuntado que desde el Parlamento van a pelear "por no dar marcha atrás", no a la ley de 1985, sino a una "lectura restrictiva" de unas leyes que garantizan unos derechos. "Las mujeres no necesitamos volver a situaciones superadas", ha insistido.

Precisamente, en referencia al trabajo que se puede realizar desde el Parlamento, Álvarez ha hecho una llamamiento a los 'populares' "sensatos" para que "pongan freno" a su presidente y "no le dejen actuar de manera irresponsable jaleando a la extrema derecha".

La diputada también se ha referido a una entrevista del vicesecretario Nacional de Organización del PP, Javier Maroto, en laSexta, en la que ha señalado que el supuesto más habitual para interrumpir el embarazo es el tercer hijo de una familia "como herramienta para la conciliación" y que para Álvarez es una "extrañeza" porque no ve relación entre "conciliación y aborto".

La portavoz del PSOE asegura que las mujeres no tienen hijos hoy en día o los tienen a edades más tardías porque el PP "se ha dedicado a hacer políticas laborales que abocan a las mujeres a empleos de una precariedad insoportable que impide que tengan un proyecto de vida que incluya la constitución de una familia".