El PSOE no da por cerrada la negociación sobre la Ley Trans pero insiste en la "seguridad jurídica"

María Jesús Montero pide no tener una posición "inmovilista" y dice que lo "normal" es presentar enmiendas como con "cualquier proyecto legal"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE no ha dado por "cerrado ningún proceso de negociación" respecto a la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como Ley Trans, aunque ha insistido en la necesidad de dar mayor "seguridad jurídica" a los menores en el texto legislativo.

Fuentes socialistas han asegurado a Europa Press que "el PSOE no da por cerrado ningún proceso de negociación respecto a esta ley" y que mantiene sus enmiendas dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo.

Además, las mismas fuentes subrayan que, tal y como ya han expresado en anteriores ocasiones, el objetivo del PSOE en esta fase es "la seguridad jurídica" de la ley y su "blindaje" respecto a los "más que previsibles" recursos al Tribunal Constitucional del PP y VOX.

Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes que no se trata de tener una posición "inmovilista" con respecto a la Ley Trans sino de "reforzar la seguridad jurídica" para los menores de 14 a 16 años, de forma que necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil.

"Es una cuestión imprescindible, fundamental, tener esa seguridad jurídica", ha remarcado Montero en declaraciones a los medios, al tiempo que ha defendido que es lo normal "presentar enmiendas" como con "cualquier proyecto legal".

Así, ha añadido que "no se trata de posiciones inmovilistas sino de perseguir el interés general" y, en esta línea, ha indicado que "esta enmienda persigue la seguridad jurídica de los menores, un colectivo muy sensible a proteger" pero ha precisado que "no se niega su derecho a la inscripción en el registro" de estos menores de 14 a 16 años.

Así se ha pronunciado después de que este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya avanzado, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que "el PSOE no quiere el acuerdo e irá con sus enmiendas a la ponencia".

Irene Montero ha admitido estar "preocupada" ante "en momento difícil de la tramitación de la ley", por la posibilidad de que "PSOE y PP puedan sumar (votos) para que se produzcan recortes de derechos en la infancia trans". No obstante, ha asegurado que "todavía quedan horas" para tratar de reconducir la situación. "El PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo, pero estamos a tiempo de tratar de que eso no ocurra", ha insistido la ministra de Igualdad.

La autodeterminación de género en los menores ha sido el principal motivo de desacuerdo entre el PSOE y el Ministerio de Igualdad, con respecto a la Ley Trans. El grupo parlamentario socialista registró el pasado 31 de octubre sus enmiendas parciales a la ley con las que pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.

Otra de las enmiendas del PSOE establece que, en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.