El PSOE pide diseñar con expertos, ONG y CCAA un plan de actuación para educar en bienestar animal en colegios

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a través de una Proposición No de Ley (PNL) que el Congreso inste al Gobierno a crear un grupo de trabajo interdisciplinar (con juristas, profesionales de la biología y la veterinaria, profesores, asociaciones de bienestar animal) con representación autonómica para diseñar un plan de actuación en el sistema educativo.

Este deberá incluir la formación del profesorado y la creación de materiales "adecuados" para su utilización en el aula en las distintas etapas de la educación obligatoria. Además, tendrá que estar en todas las lenguas cooficiales. De manera más general, ha abogado por divulgar la conocida como Ley de Bienestar Animal entre el alumnado "siempre desde la cooperación con las CCAA e incorporando aspectos de la legislación autonómica".

En esta línea, ha solicitado a las diferentes administraciones educativas, incluidas las autonómicas, a "velar" por la inclusión de contenidos relacionados con la protección y bienestar animal en sus programas educativos propios. Además, ha animado a desarrollar campañas educativas e informativas para promover la sensibilización social en el cuidado y la tenencia responsable de animales domésticos, con especial atención a la población escolar y las familias.

Por otro lado, ha instado a concienciar y prevenir sobre las consecuencias de los abusos a los animales "difundiendo la idea de que los animales son seres vivos que sienten y padecen; por ello sujetos de derechos tanto desde el punto de vista legal como humano y moral".

Asimismo, ha pedido incorporar el bienestar animal en la estrategia de desarrollo sostenible de España y en las iniciativas ligadas a la Agenda 2030. Por último, ha solicitado explicar y dar a conocer esta agenda en el sistema educativo "para prevenir bulos, manipulaciones y teorías de la conspiración que se difunden mayormente desde ciertas posiciones políticas en las redes sociales".

"La forma en que una sociedad se relaciona con los animales refleja el grado de madurez ética de sus instituciones y de su ciudadanía. El respeto hacia los animales, la prevención del maltrato y la promoción de la tenencia responsable constituyen manifestaciones concretas de una cultura cívica basada en la empatía, la responsabilidad y la convivencia", destaca el Grupo Parlamentario Socialista en la PNL.